Какие мегаполисы становятся самыми красивыми осенью: куда отправиться в путешествие

Осень может стать одним из самых удачных сезонов для знакомства с крупными городами мира. Летняя жара постепенно отступает, популярные туристические места становятся менее переполненными.

Видео дня

В Нью-Йорке осень привлекает яркими парками, в Лиссабоне – теплой погодой, которая позволяет продлить лето, а в северных городах на первый план выходят уютные кафе, музеи и неспешные прогулки. Эксперты рассказали о пяти крупных городах, которые особенно интересно посетить осенью.

Париж

Осенью французская столица постепенно избавляется от летней суеты. Деревья в Люксембургском саду и других зеленых зонах города приобретают золотистые и медные оттенки, а более прохладная погода делает длительные прогулки гораздо более комфортными.

Это прекрасное время, чтобы прогуляться по набережным Сены, исследовать узкие улочки Маре или провести несколько часов в Сен-Жермен-де-Пре. Дождливый день можно посвятить музеям и галереям, которых в Париже хватит не на одно путешествие.

Осенью оживает и культурная жизнь французской столицы. Открываются новые выставки, проходят фестивали и другие мероприятия, а в конце сентября и начале октября внимание традиционно привлекает Парижская неделя моды.

Нью-Йорк

Одно из самых известных осенних преображений можно увидеть в Нью-Йорке. Небоскребы Манхэттена остаются прежними, однако городские парки постепенно окрашиваются в десятки оттенков желтого, красного и оранжевого.

Главной локацией для осенней прогулки по-прежнему остается Центральный парк. На фоне багряных и золотых деревьев привычные пейзажи Нью-Йорка выглядят совсем по-другому.

Для прогулок подойдут также Вест-Виллидж и Сохо, а прохладные дни можно провести в Метрополитен-музее, Музее современного искусства или других многочисленных музеях города.

Ближе к концу осени Нью-Йорк начинает готовиться к зимним праздникам, поэтому в ноябре постепенно появляются знаменитые праздничные витрины и первые рождественские украшения.

Токио

Япония ассоциируется прежде всего с весенним цветением сакуры, однако осень здесь может быть не менее зрелищной.

В Токио сезон осенней листвы обычно наступает позже, чем во многих европейских городах. Деревья гинкго окрашиваются в насыщенный желтый цвет, а японские клены – в красные и багряные оттенки.

Полюбоваться осенними пейзажами можно, в частности, в парке Синдзюку-гёэн и других зеленых зонах японской столицы. Одной из самых известных осенних локаций является также аллея гинкго на Ите Намики.

Осень интересна и с гастрономической точки зрения. В сезонных блюдах и десертах появляются каштаны, батат, хурма и другие характерные для этого времени года продукты. Поэтому путешествие позволяет совместить чрезвычайно быстрый ритм современного Токио с совершенно иной атмосферой парков, садов и храмов.

Лиссабон

Тем, кто не хочет сразу переходить от лета к холодной погоде, стоит обратить внимание на Лиссабон. Португальская столица осенью остается значительно теплее, чем большинство городов Центральной и Северной Европы.

Жара уже не такая изнурительная, поэтому можно долго гулять по холмам города, исследовать старые кварталы и останавливаться на многочисленных смотровых площадках.

Осенью приятно бродить по узким улочкам Алфам, подниматься к городским miradouros и наблюдать за закатом над красными крышами и рекой Тежу. Еще одно преимущество осеннего путешествия – постепенное уменьшение количества туристов после окончания пикового летнего сезона.

Копенгаген

Если Лиссабон позволяет немного продлить лето, то Копенгаген предлагает совершенно другой вариант осеннего путешествия.

Датская столица хорошо подходит для тех, кому нравится атмосфера прохладных улиц, уютных кофеен и знаменитого скандинавского "хюгге". Осенью город становится спокойнее, а жёлтая листва особенно красиво смотрится у каналов и в городских парках.

Можно прогуляться по набережной Нюхавн с её разноцветными домами, посетить сады Тиволи, исследовать небольшие дизайнерские магазины и галереи или укрыться от дождя в одной из местных кофеен.

Копенгаген вряд ли подойдет путешественникам, которые ищут осенью солнце и тепло. Зато это одно из тех мест, где прохладная и переменчивая погода становится частью атмосферы самого путешествия.

OBOZ.UA предлагает узнать, где в Испании можно наслаждаться солнцем осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.