Солнечный рай: туристам порекомендовали город в Испании

Барселона, Мадрид и Майорка традиционно привлекают большую часть внимания туристов, планирующих поездку в Испанию. Однако осенью стоит обратить внимание ещё на один город на побережье Средиземного моря – Валенсию.

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Популярность Валенсии в последнее время стремительно растет. По данным испанского Национального института статистики, за первые семь месяцев 2026 года автономное сообщество Валенсия приняло около 7,7 млн иностранных туристов, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время туристическая нагрузка здесь пока не столь ощутима, как в самых известных районах Барселоны или на Майорке, сообщает Travel off Path.

Почему стоит поехать в Валенсию

Одно из главных преимуществ города – климат. В регионе бывает более 300 солнечных дней в году, а теплая погода нередко держится даже в октябре.

В то же время Валенсия предлагает то, за что туристы любят Барселону: старинную архитектуру, средиземноморскую кухню, оживленные кварталы и пляжи. Однако город более компактный, спокойный и удобный для прогулок или передвижения на велосипеде.

История Валенсии уходит корнями в античность. Римская колония на этом месте была основана ещё в 138 году до нашей эры. В разные периоды город находился под властью римлян, вестготов и мусульман, а в XIII веке его завоевал король Арагона Хайме I. Следы разных эпох и сегодня можно увидеть в историческом центре.

Что посмотреть в Валенсии

Одной из главных достопримечательностей является Лонха-де-ла-Седа, или Шёлковая биржа. Здание XV века в стиле валенсийской готики внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри внимание привлекают спиральные колонны, готические своды и внутренний дворик с апельсиновыми деревьями.

Неподалеку находится кафедральный собор Валенсии. В одной из его капелл хранится чаша, которую по традиции связывают со Святым Граалем.

Еще одна популярная достопримечательность – башня Мигелете. Чтобы подняться наверх, придется преодолеть более 200 ступенек, однако оттуда открывается панорама исторической части города.

Совершенно иную сторону Валенсии представляет Город искусств и наук – футуристический комплекс с музеем науки, океанариумом Oceanogràfic, планетарием Hemisfèric и оперным театром.

Валенсия – родина паэльи

Отдельной причиной приехать сюда является местная кухня. Именно Валенсию считают родиной паэльи, поэтому традиционное блюдо лучше всего пробовать именно здесь.

В местных заведениях можно найти и немало других региональных блюд. Например, esgarraet – закуску из запечённого красного перца, солёной трески, чеснока и оливкового масла.

Стоит также посетить Центральный рынок, где продают свежие овощи и фрукты, морепродукты, хамон, сыры, специи и готовые закуски.

Пляжи прямо у города

Валенсия подойдет и тем, кто даже осенью не хочет отказываться от моря. Самый известный городской пляж – Мальварроса – имеет широкую полосу золотистого песка и длинную набережную с ресторанами и кафе.

В октябре дневная температура здесь нередко держится около +24 °C, а вода по-прежнему остается достаточно тёплой. В то же время октябрь относится к более влажным месяцам, поэтому полностью рассчитывать на безоблачную погоду не стоит.

Тем, кто ищет менее людные места, подойдет Эль-Салер возле природного парка Альбуфера. Здесь есть дюны, сосны и гораздо меньше городской застройки.

Валенсия может стать хорошей альтернативой перегруженным туристами курортам Испании: море, историческая архитектура, известная кухня и теплая осень здесь сочетаются без таких толп, как в Барселоне.

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