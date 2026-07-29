Какие города являются «самыми умными» в мире: рейтинг 2026 года

Лондон возглавил первый рейтинг городов, наиболее эффективно использующих искусственный интеллект и цифровые технологии для улучшения качества жизни. При этом учитывались не только стратегии и инфраструктура, но и реальные результаты для жителей.

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Консалтинговая компания Boston Consulting Group опубликовала рейтинг Intelligent Cities Index за 2026 год. Его авторы оценили 61 крупнейший город мира. Эксперты выясняли, насколько эффективно местные власти применяют искусственный интеллект и цифровые технологии. Первое место занял Лондон, а в пятерку лидеров также вошли Дубай, Нью-Йорк, Вашингтон и Амстердам.

Как составлялся рейтинг "самых умных" городов

Города оценивались по пяти основным направлениям. Среди них – результаты для жителей, наличие стратегии, уровень внедрения технологий, способность властей воплощать планы, а также более широкие условия для развития.

К последней категории относятся финансирование, наличие квалифицированных специалистов и необходимой инфраструктуры. Исследователи также учитывали, насколько жители удовлетворены цифровыми сервисами городских властей и как часто используют искусственный интеллект в повседневной жизни.

По полученным результатам каждый город отнесли к одной из четырех групп:

лидеры;

города, ускоряющие развитие;

формирующиеся города;

развивающиеся города.

Почему Лондон занял первое место

Лондон набрал наибольшее количество баллов по результатам, которые ощущают на себе сами жители. Речь идет, в частности, о качестве жизни и экономических возможностях.

На втором месте оказался Дубай, а третью строчку занял Нью-Йорк. Далее расположились Вашингтон и Амстердам.

В первую десятку также вошли Берлин, Сан-Франциско, Шанхай, Пекин и Сеул.

Где жители наиболее активно интересуются ИИ

Исследование показало, что интерес к искусственному интеллекту не ограничивается традиционными технологическими центрами. Одни из самых высоких показателей готовности использовать генеративный искусственный интеллект в повседневной жизни были зафиксированы среди жителей городов Африки, Азии и Ближнего Востока.

Это свидетельствует о том, что развитие таких технологий уже не сосредоточено исключительно вокруг Кремниевой долины или крупнейших технологических центров Китая.

20 "самых умных" городов мира 2026 года

Лондон; Дубай; Нью-Йорк; Вашингтон; Амстердам; Берлин; Сан-Франциско; Шанхай; Пекин; Сеул; Сингапур; Вена; Копенгаген; Шэньчжэнь; Бостон; Лос-Анджелес; Стокгольм; Цюрих; Мюнхен; Абу-Даби.

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