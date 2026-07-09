Как освободить много места в чемодане: метод КонМари

Одна из самых больших сложностей во время путешествий — уместить все необходимые вещи в чемодан или ручную кладь. Особенно это актуально, если нужно путешествовать налегке и соблюдать ограничения авиакомпаний по багажу.

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Чтобы в чемодане поместилось больше вещей, одежду можно складывать не в рулоны, а по методу КонМари. Такой способ помогает компактно разместить вещи в виде небольших прямоугольников и лучше использовать пространство в багаже.

Часто для экономии места одежду советуют скручивать в рулоны. Однако есть другой способ, который может оказаться ещё более удобным. Речь идёт о технике складывания КонМари, которую популяризировала Мари Кондо.

Суть метода заключается в том, чтобы складывать вещи в аккуратные прямоугольники. Затем их можно укладывать в чемодане вертикально, плотно друг к другу. Так пространство используется эффективнее, а вещи легче найти.

Чтобы сложить одежду по этому методу, нужно взять вещь и завернуть одну сторону к середине, а затем накрыть её второй стороной, формируя прямоугольник. После этого вещь складывают пополам вдоль, а затем еще раз – втрое. В результате должен получиться небольшой прямоугольник, который удобно разместить рядом с другими вещами.

Освободить место в чемодане поможет и отказ от громоздких средств для ухода, например, шампуня или геля для душа. Во многих отелях такие средства предоставляются бесплатно. Если же поездка длительная, самое необходимое можно купить уже по прибытии.

Еще один вариант – заказать средства онлайн с доставкой в отель. Некоторые отели принимают такие посылки еще до приезда гостей. Это позволяет взять с собой меньше вещей и не перевозить то, что может вообще не понадобиться.

Полезными также могут быть органайзеры для украшений и кабелей. Они помогают держать мелкие вещи в порядке, не дают им запутаться и избавляют от необходимости долго искать нужный предмет в чемодане.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что не стоит класть в чемодан при полете на самолете.

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