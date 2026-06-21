Только в ручную кладь: что не стоит класть в чемодан при полете на самолете

Во время авиаперелета некоторые вещи лучше всегда держать в ручной клади, а не сдавать в чемодане в багаж. Деньги, документы, лекарства могут понадобиться еще во время полета или сразу после прибытия, особенно если зарегистрированный багаж задержится или потеряется.

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Даже хорошо спланированное путешествие может пойти не по плану. Чемодан могут не успеть перегрузить во время пересадки, багаж иногда прибывает позже, а нужные вещи могут понадобиться еще до того, как вы доберетесь до отеля. Именно поэтому опытные путешественники советуют не класть самое необходимое в крупный багаж, сообщает Mirror.

Наличные в валюте страны, куда вы летите

Одна из вещей, которую стоит иметь при себе, – небольшая сумма наличных в валюте страны назначения. Банковские карты удобны, но не везде ими можно рассчитаться сразу после прибытия.

Наличные могут понадобиться для оплаты транспорта, чаевых, небольших покупок, туалета, воды, кофе или в ситуации, когда терминал не работает. Особенно это важно, если ваш багаж задержался, а вместе с ним и часть вещей, которые вы планировали использовать сразу после прилета.

Речь не идёт о большой сумме. Достаточно иметь немного местных денег на первые расходы, чтобы не искать обменник или банкомат в стрессовой ситуации.

Портативный аккумулятор

Портативный аккумулятор также стоит брать именно в ручную кладь. Телефон в путешествии нужен почти постоянно: для посадочного талона, навигации, связи, бронирований, переводчика, банковских приложений и поиска транспорта.

Если смартфон разрядится после прилета, это может создать много неудобств. Поэтому внешний аккумулятор в сумке часто спасает в аэропорту, по дороге в отель или во время длительной пересадки.

Важный нюанс: павербанки обычно нельзя сдавать в зарегистрированный багаж. Их нужно перевозить в ручной клади, но перед полетом лучше проверить правила конкретной авиакомпании, ведь могут быть ограничения по емкости и использованию на борту.

Запасное белье и минимальный комплект одежды

Еще одна полезная вещь в ручной клади – запасное нижнее белье. Если чемодан потеряется или прибудет с задержкой, именно такие мелочи становятся очень важными.

Для короткого перелета может хватить одной запасной пары нижнего белья. Для длительного путешествия или рейса с пересадками лучше взять еще и футболку, легкий свитер или другой базовый элемент одежды.

Это поможет спокойнее пережить первый день без багажа, пока авиакомпания не доставит чемодан или вы не сможете купить необходимые вещи на месте.

Лекарства

Все важные лекарства нужно брать с собой в салон самолета. Это касается препаратов, которые вы принимаете регулярно, средств от аллергии, обезболивающих, лекарств от давления, для желудка или других необходимых медикаментов.

Не стоит класть их в чемодан, ведь доступа к багажу во время полета не будет. Кроме того, если чемодан задержится, вы можете остаться без нужных препаратов в чужой стране. Если лекарства рецептурные, желательно иметь их в оригинальной упаковке и при необходимости взять рецепт или справку от врача.

Документы и ценные вещи

Паспорт, посадочный талон, страховку, бронирование отеля, банковские карты и другие важные документы нужно держать при себе. Их нельзя сдавать в багаж даже "для удобства".

Также в ручной клади должны находиться ценные вещи: кошелек, ключи, украшения, техника, наушники, ноутбук, планшет или электронная книга. Если чемодан потеряется, потеря таких вещей будет гораздо болезненнее, чем потеря одежды. Документы лучше сложить в отдельный органайзер или карман, чтобы быстро доставать их на контроле, при посадке или в отеле.

Электроника и мелочи для комфорта

В ручную кладь также стоит положить вещи, которые сделают перелет более комфортным. Это могут быть наушники, электронная книга, планшет, зарядный кабель, маска для сна, беруши, дорожная подушка или ручка.

Ручка может понадобиться для заполнения документов, анкет или багажных форм в случае задержки чемодана. А маска для сна и беруши особенно полезны на ночных или длинных рейсах.

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