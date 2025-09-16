Избегайте таких путешествий: куда не стоит ехать зимой

С приближением зимы многие путешественники мечтают сбежать в живописные места, но не все направления оправдывают ожидания в холодное время года. Эксперты по путешествиям выделили семь мест, которые могут разочаровать туристов зимой из-за погоды, закрытых заведений или нереализованных ожиданий

От необитаемых островов до переполненных городов — эти места могут не соответствовать своей летней привлекательности. Знание, куда не стоит ехать, поможет вам избежать неудачной поездки и спланировать приятный отпуск. Предлагаем подробный обзор, почему эти места лучше пропустить этой зимой.

Греческие острова Миконос и Санторини

Культовые белые деревни и церкви с синими куполами на Миконосе и Санторини — летний рай, но зимой картина меняется. Эти популярные острова превращаются в почти безлюдные места с холодной, сырой и ветреной погодой, что совсем не соответствует солнечному шарму, который можно увидеть на фото.

Большинство бутиков, отелей, ресторанов и даже паромы между островами не работают до весны, оставляя посетителей наедине с мрачной атмосферой. Отсутствие развлечений и удобств делает невозможным наслаждение от оживленной атмосферы, которой эти острова славятся. Тем, кто хочет увидеть греческие острова во всей красе, стоит подождать до теплых месяцев.

Амальфитанское побережье, Италия

Гламурные города на скалах итальянского Амальфитанского побережья, например Позитано, — это летняя мечта, но зимой они имеют совсем другой вид. Знаменитые пляжные клубы и бары закрыты, а погода часто становится прохладной и дождливой, лишая побережье его живой энергии. Многие магазины и рестораны, которые придают побережью его оживлённый шарм, закрываются на сезон, оставляя посетителей наедине с сонной и сдержанной атмосферой.

Хотя потрясающие пейзажи остаются, отсутствие активности делает Амальфитанское побережье похожим на спящую деревню, а не на шумное туристическое направление. Чтобы ощутить всю его магию, планируйте поездку на весну или лето.

Марракеш, Марокко

Солнечные дворы, шумные базары и звездные пустынные ночи Марракеша привлекают путешественников, которые ищут экзотическое, теплое бегство от зимы. Однако температура может значительно снизиться: днем она составляет около 15°C, а ночью опускается до 4°C.

Во многих традиционных риадах, предназначенных для жизни на открытом воздухе, нет центрального отопления, что делает пребывание некомфортным. Популярные однодневные поездки в Атласские горы или пустыню также проходят в более холодных, чем ожидалось, условиях, что очень отличается от ожидаемого теплого пустынного приключения. Для настоящего яркого и комфортного отдыха в Марракеше стоит посетить его в более мягкие сезоны.

Дублин, Ирландия

Уютные пабы Дублина всегда приветливы, но зимние путешественники сталкиваются с проблемами, выходящими за рамки холода и дождя.

Закат солнца уже в 16:15 в декабре, а ограниченное количество светового дня — иногда всего шесть часов — затрудняет осмотр достопримечательностей. Знаменитые зеленые ландшафты Ирландии часто окутаны темнотой, оставляя посетителям меньше времени для их исследования. Эта нехватка света может быть удручающей, особенно для тех, кто надеется ощутить красоту природы Ирландии. Для более яркого и полноценного путешествия в Дублин планируйте его на конец весны или лето.

Париж, Франция

Париж на Рождество и Новый год, несомненно, волшебный, но за эту магию придется дорого заплатить. Цены на авиабилеты и отели стремительно растут, а город становится невероятно переполненным туристами.

Длинные очереди у основных достопримечательностей в сочетании с холодной и промозглой погодой могут испортить впечатление. Высокие расходы и огромные очереди делают это время не лучшим для посещения, поскольку большую часть поездки вы проведете в ожидании. Для более приятного и бюджетного путешествия в Париж стоит посетить его в межсезонье — весной или осенью.

Исландия

Привлекательность Исландии зимой заключается в охоте за северным сиянием, но реальность может быть гораздо менее гламурной. Суровая погода, включая метели и частые закрытия дорог, делает путешествия непредсказуемыми, а только четыре-пять часов светового дня ограничивают возможность исследовать.

Северное сияние никогда не гарантировано, а плохая погода может разочаровать путешественников после дорогостоящей поездки. Экстремальные условия и высокие ставки делают Исландию рискованным зимним направлением. Для более надежного и комфортного путешествия выберите конец лета или осень, когда погодные условия мягче.

Северная Италия (озеро Комо, озеро Гарда)

Озерный край Северной Италии с его роскошными виллами и живописными пейзажами — это кинематографическая мечта, но зима открывает другую реальность. Города вокруг озер Комо и Гарда становятся жутко тихими, часто окутанными холодным туманом.

Многие элитные виллы, знаменитые сады и паромные переправы работают по ограниченному графику или полностью закрыты до весны. Оживленная, гламурная атмосфера, которую показывают в фильмах, кажется недостижимой, ее заменяет приглушенное настроение. Посетите этот регион в конце весны или летом, чтобы насладиться в полной мере великолепием итальянских озер.

