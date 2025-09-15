Куда поехать зимой: эксперты назвали три направления

Слова "зимние каникулы" чаще всего ассоциируются у нас с теплом и уютом обогретого помещения, горячими напитками и временем, проведенным с близкими. Но зима – это также хорошее время, чтобы отправиться в путешествие.

Видео дня

Куда именно стоит поехать на отдых этой зимой, рассказали эксперты издания Travel off Path. Они назвали три лучших направления, где можно будет отдохнуть от зимней серости и холода. И при этом не попасть в мертвый сезон, который наступает на большинстве курортов.

Канарские острова, Испания

Большинство популярных летом островных направлений Европы в зимний сезон превращаются в призрак самих себя. Здесь почти нет людей, развлечения недоступны, а пляжи закрыты для купания, ведь становится слишком холодно. Такой отпуск подойдет разве тем, кто ищет полной тишины (такие путешественники тоже существуют). Если же вы хотите получить впечатления, максимально приближенные к летним, и при этом не покидать пределы Европы, отправляйтесь на Канары. Отели на Тенерифе и Гран-Канарии функционируют круглый год, а погода даже в январе бывает достаточно тёплой для того, чтобы как минимум помочить ноги в море.

Майдера, Португалия

Гламурные прибрежные зоны на юге Европы зимой превращаются в обычные города с типичным графиком жизни. Пляжные клубы и рестораны закрываются, вся активность перемещается в деловой центр курортных городов, поэтому они теряют свой шарм. В то же время Мадейра остается "островом вечной весны". Погода здесь стабильно мягкая, окружающие пейзажи пышные и зеленые, а дни стоят солнечные и сухие, чтобы получить от них вдоволь витамина D и как следует нагуляться по знаменитым тропам для пеших походов.

Египет

Северную Африку считают заманчивым направлением для туризма в зимние месяцы. Невыносимая жара здесь спадает, а европейские холода не наступают. К тому же это регион с богатой и древней культурой, которую интересно исследовать. Но выбирать направление для поездки нужно достаточно тщательно. Потому что в том же Марокко может быть достаточно холодно, особенно по ночам, когда температура порой опускается ниже 10 градусов. А вот где лето задерживается, так это Египет. Курорты Красного моря доступны в течение всего года, а вода на пляжах теплая и приятная. И даже если вам категорически не повезет с погодой, вы все еще можете отправиться навстречу сокровищам древней египетской цивилизации – посетить пирамиды в Гизе, изучить античные храмы в Луксоре и Асуане увидеть гробницы Долины Царей и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о европейском городе, где можно за один день побывать в трех странах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.