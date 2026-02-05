Имеют особый шарм: города в Восточной Европе, куда стоит поехать в 2026 году

Восточная Европа продолжает очаровывать путешественников сочетанием богатой истории, доступных цен и относительной спокойной атмосферы. В 2026 году именно здесь можно найти места, где сохранилась настоящая европейская красота без массового туризма и завышенных цен.

Эти города предлагают термальные источники, античные амфитеатры, средневековые площади и живописные побережья Адриатики. Они идеально подходят для тех, кто ищет спокойный отдых, культурное обогащение и вкусную локальную кухню.

В Travel Off Path выделили четыре города, которые точно достойны внимания путешественников в этом году.

Карловы Вары, Чехия

Почему стоит посетить:

Это идеальное место для релакса и эстетического удовольствия – термальные источники, изысканная архитектура 19 века и отсутствие толп делают город оазисом спокойствия.

Карловы Вары (Карлсбад) – классический курортный спа-центр с более 80 горячими источниками. Город славится элегантными колоннадами в стиле ар-нуво, пастельными фасадами зданий и спокойными прогулками вдоль реки Тепла.

Колоннады внесены в список ЮНЕСКО, а в местных банях вода достигает комфортных 29-30°C. В отличие от Праги, здесь царит размеренный ритм: молочные бары, термальные ванны и любование архитектурой без спешки. Город идеален для отдыха и оздоровления.

Пловдив, Болгария

Почему стоит посетить:

Один из древнейших городов Европы с римским амфитеатром, который до сих пор используется, и волшебным Старым городом – идеально для любителей истории и бюджетного гастрономического туризма.

Пловдив – второй по величине город Болгарии, который поражает своим Старым городом с мощеными улочками и традиционными домами с изысканными балконами в пастельных тонах. Главная жемчужина – римский театр II века н.э. на холме, один из наиболее хорошо сохранившихся в мире, где до сих пор проводят концерты и фестивали.

Город предлагает вкусную местную кухню: суп таратор, мусака и другие блюда за символические цены. Это место сочетает античное наследие, османские влияния и современную болгарскую жизнь.

Будва, Черногория

Почему стоит посетить:

Аутентичная альтернатива переполненному Дубровнику – средневековый старый город на скалистом полуострове с чистым Адриатическим морем и спокойными пляжами.

Будва – это компактный средневековый город с венецианскими стенами, узкими улочками и романскими церквями. Город окружен бирюзовым морем, а пляжи Могрен и Словенска предлагают галечные берега и спокойную воду в защищенной бухте.

Здесь значительно меньше туристов, чем в соседнем Которе, а крепость Цитадель и церковь Святого Иоанна добавляют исторического шарма. Идеальное место для пляжного отдыха, прогулок и вкусной пасты с морепродуктами в локальных тратториях.

Бардиев, Словакия

Почему стоит посетить:

Сказочный средневековый городок с идеально сохранившейся площадью и минимальным туризмом – настоящая жемчужина ЮНЕСКО для тех, кто любит аутентичную Европу без толп.

Бардиев – маленький городок с населением около 32 тысяч человек, где исторический центр полностью внесен в список ЮНЕСКО. Центральная площадь с готической ратушей, красочными мещанскими домами и базиликой Святого Эгида 14 века выглядит как из сказки.

Город окружен зелеными холмами, а средневековые ворота и башни добавляют атмосферы. Здесь царит спокойствие, а местные рестораны предлагают сытные славянские блюда по доступным ценам.

Эти четыре города Восточной Европы в 2026 году предлагают идеальное сочетание истории, природы, кухни и покоя – именно то, чего так не хватает в переполненных туристических центрах.

