Настоящие жемчужины: 4 пляжных направления в Европе, которые вас поразят

Европа ассоциируется с популярными пляжными курортами, где в разгар сезона сложно найти свободное пространство. В то же время на континенте до сих пор остаются места, которые сохранили атмосферу спокойствия и аутентичности.

Именно такие локации все чаще выбирают путешественники, уставшие от перенасыщенных туристических маршрутов. Они сочетают красивые пляжи, локальный колорит и приятные цены. В Travel Off Path собрали подборку направлений, которые еще не стали массовыми, но уже способны приятно удивить.

Вот четыре пляжные жемчужины Европы, заслуживающие вашего внимания:

Довиль, Франция

Довиль – идеальный вариант для тех, кто мечтает о французском море без шума Лазурного побережья. Курорт в Нормандии расположен всего в двух часах езды от Парижа, но атмосфера здесь совсем другая – сдержанная, изысканная и неспешная .

Деревянные набережные, архитектура в нормандском стиле и широкие песчаные пляжи создают ощущение вневременного отдыха. Дополнительный бонус – значительно доступнее цены на проживание, чем в южных курортах Франции. Довиль прекрасно подходит для романтического путешествия или спокойного уикенда у моря.

Куартейра, Португалия

Куартейра доказывает, что Алгарве – это не только раскрученные туристические центры. Городок предлагает роскошный отдых без ощущения перерасхода. Здесь вас ждут длинные золотые пляжи, где легко найти укромное место даже в сезон. Картейра также славится качественными отелями, развитой инфраструктурой и гастрономией, которая приятно удивляет ценами. Закат над океаном в сочетании с местными морепродуктами делает это место особенно привлекательным для неспешного отдыха.

Юрмала, Латвия

Юрмала – идеальное пляжное дополнение к путешествию в Ригу, которую часто называют одним из самых модных городов Европы. Курорт известен своими широкими песчаными пляжами, сосновыми лесами и спокойной атмосферой. Здесь почти нет шумных толп, ведь Юрмалу чаще выбирают для оздоровления и релакса. Старинные спа-комплексы, кафе на набережной и доступные отели с видом на море делают это место привлекательным в теплое время года. Юрмала — выбор для тех, кто ценит тишину и комфорт.

Восточнофризские острова, Германия

Мало кто ассоциирует Германию с пляжным отдыхом, однако Восточнофризские острова разрушают этот стереотип. Архипелаг из семи островов на Северном море поражает природной красотой и простором. Здесь нет больших городов и шумного транспорта, а некоторые острова вообще безавтомобильны. Самым известным считают Юйст, но Лангеог и Шпикерог не менее атмосферные и еще менее людные. Это идеальное место для тех, кто ищет тишину, чистый воздух и полную перезагрузку.

