Имеет полтысячи пляжей: названо лучшее прибрежное направление в мире

Любителям морского отдыха бывает непросто выбрать лучшее место для отпуска. Особенно если вы планируете остановиться в этом месте на несколько дней и постоянно иметь чем заняться, помимо отдыха на пляже.

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Помочь вам в выборе может новое исследование, проведенное в мае туристической компанией Sail Croatia. Как пишет издание Travel and Leisure, ее специалисты изучили 40 самых популярных пляжных направлений по всему миру, чтобы выяснить, что именно делает побережье не просто красивым, но и полным развлечений – с достаточным количеством занятий, которые уберегут от скуки. Именно на разнообразие отдыха было направлено это исследование.

Эксперты оценивали количество пляжей в локации, доступные там водные развлечения, варианты однодневных поездок и экскурсий, заведения общественного питания, исторические достопримечательности, компании, предлагающие экстремальные и приключенческие виды спорта, а также доступность туров в дикую природу. Все данные собирались с платформ Tripadvisor и GetYourGuide. Каждое направление получило оценку от 0 до 100 баллов.

Направление, занявшее в рейтинге первое место, набрало 100 баллов из 100 возможных. Идеальную оценку получила Сардиния. Средиземноморский остров у побережья Италии может похвастаться 541 пляжем – это больше, чем у любого другого направления, попавшего в первую десятку рейтинга. Также здесь находится город Арцакена, известный тем, что его жители отличаются долголетием. А в прошлом году один из пляжей Сардинии (Кала Голоритце) вообще признали лучшим в мире по версии проекта The World’s 50 Best Beaches.

Помимо множества пляжей, Сардиния предлагает 354 варианта экскурсий и однодневных поездок, а также 28 видов экстремального и приключенческого спорта, что обеспечило острову максимальную оценку за "защиту от скуки".

Команда Sail Croatia так прокомментировала суть своего исследования: "Давайте будем честными: пляжные курорты по системе "все включено" быстро надоедают. Вы застреваете в одном месте, едите одну и ту же еду в течение недели, и вам просто некуда пойти. Для подростков это еще хуже, потому что вы просто сидите там, пока ваши родители отдыхают. Но пляжный отдых не обязательно должен быть таким. Есть такие места, как Канкун или Пхукет, где помимо пляжей есть миллион других развлечений. Если ваша семья постоянно выбирает скучные курорты, возможно, стоит отправить им это исследование и спасти свое лето".

Помимо Сардинии, в первую десятку лучших прибрежных мест вошли следующие локации:

Сардиния, Италия Кейптаун, Южная Африка Крит, Греция Канкун, Мексика Пхукет, Таиланд Амальфитанское побережье, Италия Пунта-Кана, Доминиканская Республика Лиссабон, Португалия Позитано, Италия Тулум, Мексика

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