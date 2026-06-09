Значительно дешевле: 3 греческих острова, похожие на Санторини

Если вы мечтаете о небольшом путешествии по греческим островам, то, скорее всего, ваши фантазии рисуют белоснежные городки, застывшие на высоких скалистых утесах, и яркие, свежеокрашенные синие купола церквей. Именно так выглядит Санторини – островок, страдающий от гигантского наплыва туристов.

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Днем гулять здесь слишком шумно, а ночевать – чрезмерно дорого. Все из-за овертуризма, вызванного невероятными видами Санторини. Если вы хотите получить такую же атмосферу, но без всех этих недостатков и за умеренные деньги, издание Travel off Path нашло аж три невероятных варианта.

Аморгос

Спрятанный на самой отдаленной восточной окраине Киклад – той самой группы островов, куда входят такие туристические гиганты, как Санторини и Миконос, – Аморгос кажется отдельным микрокосмосом спокойствия и безмятежности. Представьте те самые отвесные скалы, глубокую синюю воду и белоснежные деревни, возвышающиеся суровыми холмами. Но всю эту красоту не перекрывают туристы со смартфонами, местные чувствуют себя здесь действительно дома и воздух чистый и напоенный ароматами морского побережья

Главные истории дня

Главная прелесть Аморгоса – монастырь Хозовиотисса, похожая на крепость, мелово-белая религиозная святыня, высеченная прямо в скале высоко над морем, к которой ведет вырубленная в камне лестница. В свое время этот монастырь защищал местных монахов от набегов пиратов и османов.

Хора, главный поселок, имеет такие же узкие белые улочки, как в Ии, крошечные площади и невероятно милые ветряные мельницы. Днём сюда прибывают путешественники, но это никогда не сравнится с масштабами Санторини, а ночью здесь царит абсолютная тишина и почти мистическая атмосфера. Поужинайте в местной таверне рыбой на гриле и мезе. А в 15 минутах ходьбы вниз от поселка лежит Ая-Анна – крошечный галечный пляж с кристально чистой водой и кинематографическими видами. Здесь буквально снимали кадры для фильма "Голубая бездна".

Фолегандрос

Если вы думали, что Аморгос тихий и расслабленный, подождите, пока ваш паром пришвартуется к мечтательному Фолегандросу. Этот еще более нетипичный родственник Санторини имеет площадь всего 12 квадратных миль, а его главный городок Хора предлагает настоящую драму на самом краю пропасти. Хору можно назвать одним из самых потрясающих островных городов в Эгейском море. Здесь почти нет инфраструктуры для массового туризма, только мощеные улочки, типично греческие минималистичные белые дома и центральная площадь, окруженная семейными тавернами.

Городок лежит у подножия византийской церкви, возведенной на вершине холма. К ней ведет уникальная зигзагообразная тропа. Поднимитесь туда на закате, чтобы увидеть невероятное, огненно-красное небо – этот пейзаж легко затмевает раскрученный закат у замка Ии на Санторини.

Летом на Фолегандрос курсируют туристические минивэны, но если вы захватите с собой удобную обувь и не боитесь крутых спусков, то до большинства пляжей можно дойти пешком за 40-90 минут. Например, до пляжа Агали с его чистой водой, спокойной бухтой и традиционными тавернами, или до почти безлюдного Ливадаки.

Сифнос

Сифнос всухую выигрывает у Санторини, если вы едете за вкусной греческой кухней. Лингвини с морепродуктами и местное вино – две причины не отказывать себе в поездке на этот остров. В целом же Сифнос несколько изящнее дикого Фолегандроса или отдаленного Аморгоса и славится своими невероятными блюдами – его спокойно можно назвать одной из гастрономических столиц Греции. Здесь нет безумных вечеринок, но и безлюдным остров не назовешь.

Самое большое поселение здесь – это расположенная на склоне холма Аполония, поселок с привычными узкими переулками, уютными барами и бутиками. Это центр жизни Сифноса и прекрасная база для изучения острова, которая позволяет не тратить кучу времени на дорогу.

А вот в Кастро вы получите чистую эстетику Санторини без лишнего хаоса. Это старинное поселение держится на скале, которую понемногу разрушает море, и может похвастаться тесными каменными переулками и панорамными видами на побережье. Одно из самых удивительных и действительно кинематографических мест на острове. Неподалеку расположен монастырь Хрисопиги – самая фотографируемая локация Сифноса, и недаром: здание стоит на скалистом полуострове, который выступает далеко в море.

Далее, в Фаросе – тихом прибрежном поселке — пешеходные тропы ведут к скрытым пляжам и бухтам, таким как Фасолу и Глифо, где можно почти в одиночестве поплавать в бирюзовой воде, однако не найдете и пляжных комплексов с шезлонгами. Маршруты здесь легче, чем на Аморгосе, но очень живописные.

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