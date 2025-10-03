Идеальный вариант для побега: города в Европе, куда поехать на выходные

Если так хочется спонтанного европейского путешествия, а в вашем распоряжении всего один уикенд, не обязательно отказывать себе в отдыхе. Новое исследование туристической платформы Holidu назвало лучшие города Европы для коротких выходных.

В рейтинге учитывались продолжительность перелета, расстояние от аэропорта до центра, удобство передвижения пешком и стоимость ночевки в отеле в центральной части города. В результате составили список из 50 направлений, где можно получить максимум впечатлений за минимум времени и бюджета. Детали рассказало издание Daily Mail.

Ренн, Франция

Победитель рейтинга. Уютный город Бретани, имеет средневековый центр с фахверковыми домами, яркие гастрономические предложения и прогулки без необходимости в транспорте – все это по приятной цене около €79 за ночь в отеле.

Нант, Франция

Еще одна французская жемчужина. В центре города удобно передвигаться пешком, а главные достопримечательности, в частности замок герцогов Бретонских, расположены совсем рядом. Средняя стоимость ночевки – €91.

Бремен, Германия

Северная Германия предлагает сказочный Альтштадт (старый город) и здания из списка ЮНЕСКО. От аэропорта до центра – всего пять минут. Единственный минус – дороже проживания: около €143 за ночь.

Базель, Швейцария

Город на стыке трех культур – французской, немецкой и швейцарской. Прогулки вдоль Рейна, музеи мирового уровня и стильный центр делают его отличным выбором для насыщенного дня. Однако бюджет здесь нужен выше: от €310 за ночь.

Гаага, Нидерланды

Всего 17 минут из аэропорта до центра. Столичная атмосфера без толп Амстердама: архитектура, королевская история и уютный ритм жизни. Все главные достопримечательности – в пределах 20-минутной прогулки.

Люксембург

Город, где средневековые улочки органично сочетаются с современными кварталами. Идеальный для тех, кто ценит гармонию старого и нового.

Любляна, Словения

Столица со сказочной атмосферой: река с набережными кафе, зеленые парки и компактный центр, который легко исследовать за сутки.

Тулуза, Франция

"Розовый город" благодаря уникальным фасадам. Здесь есть история, колорит и доступные цены, а путешествие остается удобным и комфортным.

Загреб, Хорватия

Один из самых бюджетных вариантов в списке. Старый город, музеи, рынки и кафе создают атмосферу настоящей европейской столицы без высоких затрат.

Дюссельдорф, Германия

Сочетание классики и современности: художественные кварталы, модные бутики, архитектура и традиционные таверны. К тому же – близко и очень удобно для пешего исследования.

Короткие путешествия становятся все более популярными среди тех, кто имеет ограниченное время или бюджет.

