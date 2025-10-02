Не Хургада и Шарм-эль-Шейх: туристам посоветовали курорт в Египте с невероятными пляжами

Египет давно стал одним из самых популярных направлений для отдыха зимой. Туристы привыкли выбирать Хургаду или Шарм-эль-Шейх, но в стране есть курорт, который способен удивить даже опытных путешественников.

Видео дня

Это Эль-Гуна – современный курортный городок на побережье Красного моря, всего в получасе езды от Хургады. Его называют "египетской Венецией", ведь каналы и лагуны здесь сочетают живописные пляжи, отели и развлечения. Детали рассказало издание Express.

Роскошь и активный отдых

Эль-Гуна – это не просто пляжный курорт, а настоящий город для отдыха. Здесь можно найти как семейные отели со всеми удобствами, так и стильные бутик-отели для романтических поездок. Одной из визитных карточек курорта является Mangroovy Beach, считающийся центром кайтсерфинга. Любители спорта съезжаются сюда со всего мира. В то же время гольфисты выбирают Steigenberger Golf Resort, где расположено поле на 18 лунок прямо у лагуны.

Пляжи и дайвинг

Курорт манит не только золотыми пляжами, но и богатым подводным миром. Эль-Гуна имеет доступ к известным рифам Красного моря – Sha'ab El Erg и Careless Reef, которые привлекают дайверов и снорклингистов. Прозрачная вода позволяет насладиться кораллами и наблюдать за многообразием морских обитателей.

Культура и развлечения

Для тех, кто любит атмосферные вечера, в городе работают Abu Tig Marina и Downtown – центры ночной жизни и гастрономии. Здесь можно попробовать кухню со всего мира: от традиционных египетских блюд до ливанской кухни или индийских вкусностей. Также в городе есть маленькие магазины, где продают косметику и духи из натуральных масел, которые можно смешать на свой вкус.

Еще одно преимущество курорта – близость к Луксору. Всего одна поездка через пустыню – и вы оказываетесь среди величественных памятников: храма Карнака, Долины царей и храма царицы Хатшепсут. Туристам также предлагают полет на воздушном шаре на рассвете, чтобы увидеть контраст между зеленой долиной Нила и пустынными горами.

Почему стоит выбрать Эль-Гуна

Эль-Гуна – это сочетание роскоши, спорта, культуры и природной красоты. Здесь есть все для тех, кто хочет отдохнуть не так, как все: без огромных толп, но со всеми удобствами мирового уровня. Изысканные отели, невероятные пляжи, активный отдых и культурные приключения делают этот курорт идеальным выбором для путешествия в Египет.

OBOZ.UA предлагает лучшие идеи для осенних каникул за границей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.