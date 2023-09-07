Грязевой вулкан, мамонты и высокогорная обсерватория: что вы не знали о Карпатах

Карпаты – особое место для каждого украинца. Этот горный массив имеет бесчисленное количество невероятных мест и интересных маршрутов. Однако немногие догадываются, насколько много уникальных локаций можно найти в этом регионе.

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В 1809 году известный польский географ, писатель и общественный деятель Станислав Сташиц составил первую геологическую карту Украины, а точнее – Карпат. На ней можно найти много вершин и отметку самой высокой точки нашего государства – Говерлы.

Один из самых старых и длинных каменных железнодорожных мостов в мире находится в Ворохте Ивано-Франковской области. Это арочный виадук, построенный через реку Прут в 1895 году при Австро-Венгрие. Интересно, что к работе привлекали пленных итальянцев.

А еще на территории Карпат можно найти один из самых длинных железнодорожных тоннелей в мире. Его длина – 1764,5 метров. Находится он между станциями Бескид и Скотарское. Кстати, построили его также при Австро-Венгрии. Однако сначала он был однопутным, а в 2018 году его реконструировали, добавив второй путь.

Популярный туристический город Рахов считается самым высокогорным районным центром Украины. Он расположен на высоте 820 метров над уровнем моря. Но это не делает его самым высоким населенным пунктом нашей страны. Этот статус принадлежит селу Випчина Черновицкой области. Чтобы добраться до него, следует подняться на высоту 1100 метров.

Больше всего катаклизм в нашей стране приходится на село Селятин Черновицкой области. Около 45 дней в году здесь наблюдаются аномальные явления: грозы, бури, молнии. Относительно недавно – в 2017 году – здесь начался страшный ураган, в результате которого множество деревьев рухнули, а дома понесли значительный ущерб. Ветер был такой силы, что с легкостью переворачивал автомобили. Тогда же непогода охватила еще часть Румынии. И это был не самый показательный случай. В 1948 году здесь была зафиксирована 37-часовая гроза. Даже трудно представить, сколько бед она принесла местным жителям.

Наиболее же заснеженным населенным пунктом Украины считается закарпатское село Русская Мокрая. Из-за его уникального расположения – между горными хребтами здесь очень редко бывает солнечно, поэтому снег на местных холмах лежит около 162 дней в году.

Самая глубокая больница нашей страны также расположена среди гор. Это соляные палаты в Солотвино, где лечатся больные бронхиальной астмой пациенты. Глубина этого оздоровительного комплекса почти 282 метра. Кстати, работает медицинское учреждение с 1968 года без единой длительной остановки.

Самая большая местная пещера – Романия – имеет глубину 46 метров и простирается в длину на целый километр. Найти ее можно неподалеку от Малой Угольки в Закарпатье.

В Карпатах расположено самое высокогорное здание Украины – метеоролого-астрономическая обсерватория "Белый слон". Ее построили в 1938 году на вершине Поп Иван и проработала она не так долго – до Второй мировой войны. Сотрудникам этого учреждения приходилось неделями жить на его территории, ведь добраться до ближайших населенных пунктов было не так-то просто. Сейчас от здания остались только стены, которые даже в таком состоянии выглядят впечатляюще.

А еще среди Карпатских гор расположена единственная в Европе действующая водяная кузница. Уже около 300 лет она работает в селе Лисичево в Закарпатской области. Интересно, что здесь изготовляют не только сувениры для туристов, но и инвентарь для местных жителей.

У Карпат есть еще один необычный рекорд. Гуцульская трембита получила статус самого большого духового музыкального инструмента в мире. Ее длина может достигать 4 метров, а мелодия расходится почти на 10 километров вокруг.

Природа Карпат – это тема для отдельного разговора. Только представьте, на территории горного массива можно увидеть деревья-долгожители, возраст которых достигает 3-4 тысяч лет. Это ягодный тис и кедровая сосна. К сожалению, охотники за драгоценной древесиной незаконно уничтожили практически все экземпляры этих уникальных деревьев, ведь они стоят невероятно дорого, а мебель из них будет служить десятилетиями.

Здесь же среди гор проживают представители уникальной породы лошадей – гуцулики. Они очень выносливы и могут долгое время передвигаться по сложным дорогам в плохих погодных условиях. С 1979 года они находятся под охраной государства.

Есть в Карпатах и более необычные животные. В частности, здесь обитает Водяная ящерица. Это редкий вид тритонов, не встречающийся больше нигде в мире. Он занесен в Красную книгу Украины.

Кстати, Карпаты – единственный регион Украины, где распространены бурые медведи. Но не нужно бояться встречи с ними. Этих животных здесь мало, да и на туристические маршруты они выходят редко.

За долгую историю своего существования этот регион был домом для многих животных. Здесь нашли останки гигантских акул, мамонтов, саблезубых тигров, шерстистых носорогов, гигантских оленей и т.д.

Немногие знают, что в Карпатах расположен единственный действующий грязевой вулкан в мире. Образовался он в результате землетрясения в 1977 году в Ивано-Франковской области. Во время сейсмической активности в разных регионах Европы и Азии он выделяет воду, газ и даже нефть. Выглядит это очень необычно.

Единственный гейзер в Украине также расположен среди гор. Ранее он выделял потоки воды высотой 5 метров. Однако его уже давно спрятали в трубе и направили в сторону, поэтому сейчас он не вызывает такого восхищения, как прежде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о малоизвестных горных маршрутах Карпат.

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