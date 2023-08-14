Кукул, Ушастый Камень, Смотрич и Ротило: лучшие горные маршруты Украины

Лето – прекрасное время для поездки в Карпаты. И если покорение Говерлы или горы Поп-Иван вас не устраивает, то можно подобрать себе не столь известные, но не менее прекрасные маршруты.

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Обратите внимание на то, что к восхождению следует подготовиться. Соберите походный рюкзак, обязательно возьмите с собой воду и какие-нибудь перекусы. Не забудьте надеть головной убор и солнцезащитные очки, намажьте все открытые участки тела кремом с высоким уровнем SPF и наденьте кроссовки или сапоги, в которых чувствуете себя комфортно.

Во время похода следите за своим самочувствием. В случае возникновения слабости или головокружения сообщите об этом людям, которые идут вместе с вами. Возможно, следует отдохнуть, чтобы избежать теплового или солнечного удара, повышения давления или сердечного приступа. Берегите себя и наслаждайтесь прекрасной прогулкой среди украинских Карпат.

Хребет Кукул

До начальной точки маршрута лучше всего добираться из Ивано-Франковска. Оттуда курсирует прямой автобус к поселку Ворохта, который нас и интересует. Дорога длится около 2 часов. Также сюда можно доехать из Черновцов и Яремче, в которые курсируют поезда практически из всех областных центров Украины.

Оказавшись в Ворохте вы увидите специальную сине-белую маркировку. Оно начинается прямо с автобусной остановки. Первое, что вы заметите, – это невероятная красота самого населенного пункта. Вокруг будут возвышаться горы, рядом будет стоять старый виадук, словно появившийся из фильма о Гарри Поттере. Этот мост был построен еще в 1895 году. Благодаря удачной планировке он практически не претерпел критических изменений, простояв более века среди этих живописных пейзажей.

Пройдясь буквально еще несколько минут, вы увидите перед собой первую зону для отдыха. Там находится маленькая беседка и стол. Здесь вы можете немного расслабиться, перевести дух и перекусить. Но долго не засиживайтесь, потому что впереди основная часть пути.

Кстати, если вы не собираетесь идти в горы, а хотите просто хорошо провести время, то можете с этого места вернуться в поселок и поближе познакомиться с его культурой. Здесь тоже вам будет чем заняться. А если вы твердо решили продлить маршрут, тогда вперед.

За беседкой вас ждет грунтовая дорога, по которой вы дойдете до горной долины Лабьеска. От нее до самого хребта Кукул идти совсем недолго. Поднявшись выше, вы сможете разглядеть и другие хребты – Черногору и Запрутские Горганы. Если погода будет солнечной и безоблачной, будет шанс увидеть небольшую часть Свидовца.

И здесь нужно будет совершить последний рывок. До вершины горы Кукул останется всего 1 километр. На его прохождение вы потратите от 20 минут до часа, все зависит от вашего личного темпа. Но поднявшись, вы не увидите невероятных пейзажей, ведь вокруг вас будет густой лес. Чтобы насладиться видами, вам придется дойти до горной долины Закукул. Кстати, здесь туристы часто устраиваются на ночь. Вы можете присоединиться к ним, или вернуться назад по тому же маршруту.

В общей сложности дорога простирается на 8 километров. Подъем чувствуется не слишком сильно, ведь высота горы – чуть больше 1,5 километра.

Вершины Ушастый Камень и Смотрич

Путь опять же лучше начинать с Ивано-Франковска, откуда идет автобус до Верховины. С этой же точки вам придется заказать такси или найти общественный транспорт, курсирующий в село Дземброня, где и начнется подъем.

Прежде всего вам предстоит пройти вдоль населенного пункта в отдаленную часть, которую местные называют Верхняя Дземброня. В это время вы сможете полюбоваться красивыми домиками, карпатскими пейзажами и, по желанию, общением с жителями населенного пункта.

Далее дорожка с указаниями заведет вас в горную долину Смотрич. Оттуда открывается невероятный вид на несколько горных хребтов. На самой же локаций вы увидите хижину, где продают экологически чистый сыр и молочные продукты, которые производят местные пастухи.

На этом можно и завершать, если вы устанете от довольно долгой прогулки. Если же нет, то отправляйтесь дальше по тропинке, ведущей к Дзембронским водопадам. Это место поразит вас красотой и необычной энергетикой.

Далее по этому маршруту вы доберетесь до вершины горы Ушастый Камень. Совсем рядом будет Смотрич, с которого открываются не менее красивые виды. Так что за один раз вы сможете покорить сразу две высоты.

Обратно возвращайтесь той же дорожкой. Есть и другие маршруты, но это самый легкий и безопасный. Поэтому его выбирает большинство туристов.

Гора Ротило

Уже по традиции, отправляемся автобусом из Ивано-Франковска в село Волово. Это всего за несколько остановок до Верховины. Здесь начнется самый длинный из трех маршрутов, о котором мы рассказывали. Он простирается на целых 13 километров, поэтому чаще всего его проходят не за один день.

Дорога начинается прямо с автобусной остановки, рядом с которой вы увидите специальные указатели. Они помогут вам дойти до горной долины Германовка, за которой вас ждет резкий и нелегкий подъем через лес.

Преодолев этот путь вы попадете на горную долину под самой горой Ротило. Дальше вам придется приложить еще немного усилий, чтобы покорить эту вершину. Но оно того стоит, ведь с самой высокой точки этого маршрута открывается удивительный вид на Черногору.

Обратно возвращаться можно тем же путем или через полонину Ротундул. Второй вариант более легкий, поэтому советуем выбрать его.

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