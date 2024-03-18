Город в Испании с удивительными пляжами назвали одним из лучших мест для жизни

Испания всегда славилась своими живописными видами и золотыми пляжами, но среди них есть один город, который можно назвать идеальной смесью урбанистики и природы – Сан-Себастьян. Именно это место на берегу Бискайского залива является отличным шансом для кочевников – людям, которые обожают путешествия и работают удаленно из любой точки мира, – насладиться жизнью вполне.

Британец Джеймс Смит, много лет проживший в Испании, советует в Express именно этот город для гармоничного сочетания работы и отдыха. В частности, огромным преимуществом Сан-Себастьяна является его универсальность, ведь свое место здесь может найти и поклонник пляжей, и влюбленный в горы, и любитель урбанистической жизни.

"Сан-Себастьян является отличным выбором для тех, кто ведет кочевой образ жизни, поскольку этот город предлагает идеальный баланс между шумной городской жизнью и поразительной природой с ее удивительными пляжами", – рассказал мужчина.

Самые главные горы – Игельдо, Ургулл и Улия – открыты для поиска приключений. Тут немало пешеходных троп, которые с радостью встретят путешественников, а тем более любителей активного отдыха. В частности, гора Игельдо является самой высокой в городе, но имеет всего 205 м над уровнем моря. С меньшей по высоте Ургулл (123 м) открывается невероятный вид на залив Ла-Конка.

Самыми известными пляжами Сан-Себастьяна являются знаменитые Плайя-де-ла-Конча и Плайя-де-Ондаррета с золотым песком и голубой водой. Однако этот город – не только о пляжах. Его старые мощеные улочки сочетают историю и современность одновременно. Тут можно увидеть элитные магазины, оживленные бары и рестораны мирового класса.

"Влияние басков на местную кухню привело к тому, что Сан-Себастьян получил репутацию одной из кулинарных столиц Испании – вы должны попробовать местный стейк", – заявил он.

Сан-Себастьян является классным местом для жизни не только из-за красоты и еды, но и уровня цен. В большинстве своем они здесь умеренные и варьируются только от конкретных потребностей человека. Пользователь Quora подсчитал приблизительную стоимость проживания в месяц:

однокомнатная квартира в центре: 900 – 1500€;

коммунальные услуги: 100 – 150 €;

продукты: 300 – 500 €;

транспорт: 50 – 100 €;

заведения питания средней ценовой категории: 20 – 30 €;

развлечения и отдых: 50 – 100 €.

"Насчет общего удобства для жизни, Сан-Себастьян почти идеален", – подытожил Джеймс Смит.

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