Где с нетерпением ждут туристов: 7 направлений для летнего отпуска

В мире, где все чаще говорят о чрезмерном туризме, есть места, где, наоборот, хотят видеть больше гостей этим летом. Для части направлений путешественники – это шанс поддержать местную экономику, восстановить туристическую репутацию или привлечь внимание к недооцененным регионам.

Некоторые из этих направлений требуют более внимательной проверки безопасности и правил въезда, другие просто до сих пор остаются в тени более раскрученных соседей. Эксперты Travel off Path рассказали о 7 направлениях, где туристов этим летом действительно ждут.

Тринидад и Тобаго

Тринидад и Тобаго – одно из тех карибских направлений, которые до сих пор не стали настолько массовыми, как Ямайка, Доминиканская Республика или Багамские острова. Это островное государство у побережья Венесуэлы активно пытается вернуть внимание путешественников и показать, что может предложить гораздо больше, чем устаревшие представления о безопасности.

Здесь есть пляжи с белым песком, тропические водопады, яркая культура, музыка, кухня и ощущение Карибов без чрезмерной толпы. Это направление не стоит бронировать импульсивно: на протяжении последних месяцев для Тринидада и Тобаго появлялись предупреждения для туристов, поэтому перед поездкой важно проверить актуальные рекомендации официальных органов.

По оценкам путешественников в туристическом индексе безопасности, страна имеет 50 баллов из 100, то есть считается направлением, требующим осторожности. Однако именно из-за меньшей популярности и попытки обновить туристический имидж Тринидад и Тобаго может заинтересовать тех, кто ищет Карибы без шаблонного маршрута.

Рига

Рига давно имеет все предпосылки, чтобы стать одним из самых интересных городских направлений Европы, но для многих туристов, особенно из-за океана, она до сих пор остается недооцененной. Столицу Латвии часто называют "Парижем Балтии" благодаря архитектуре, историческому центру и большому количеству зданий в стиле ар-нуво.

Город может предложить красивые улицы, средневековую атмосферу и один из крупнейших рынков Европы. Кроме того, Рига удобна как база для путешествий по Балтии: отсюда легко добраться до Эстонии, Литвы и менее раскрученных пляжных городков на побережье Балтийского моря.

По туристическому индексу безопасности Латвия имеет 82 балла из 100, что делает её одним из самых спокойных вариантов в этом списке. Для тех, кто уже видел Барселону, Париж или Лондон и хочет европейский город с характером, Рига может стать очень удачным выбором.

Даллас

Даллас часто ассоциируется прежде всего с аэропортом, пересадками и деловыми поездками, но именно этот город хочет убедить туристов оставаться здесь дольше. Аэропорт Даллас–Форт-Верт является одним из самых загруженных в США, однако многие путешественники до сих пор воспринимают город только как транзитный пункт.

Теперь Даллас пытается вернуть себе туристическое внимание на фоне популярности соседнего Форт-Верта. Город делает ставку на шопинг, рестораны, отели, современные кварталы и атмосферу большого Техаса. Здесь можно найти как блеск мегаполиса, так и уютные пригороды, которые предлагают более спокойный ритм.

По оценкам путешественников, уровень безопасности Далласа составляет 70 баллов из 100. Это не самое беззаботное направление, но и не город, который стоит автоматически вычеркивать из летних планов. Особенно если хочется увидеть Техас не только из-за ковбойских клише.

Кипр

Кипр уже имеет сильную туристическую репутацию, но этим летом страна хочет привлечь еще больше гостей. Географически остров расположен на пересечении Европы и Ближнего Востока, однако по атмосфере это классическое средиземноморское направление с пляжами, древними руинами, курортами и горными деревнями.

Несмотря на рекордные туристические показатели в 2025 году, часть путешественников стала осторожнее из-за напряженности в восточном Средиземноморье и новостей, связанных с Ираном. Кипр, однако, стремится напомнить туристам, что на самом острове их ждут золотые пляжи, прибрежные города, исторические достопримечательности и средиземноморский отдых без такого давления толп, как во многих популярных местах Европы.

По туристическому индексу безопасности Кипр имеет 77 баллов из 100. Это направление, которое стоит рассматривать тем, кто хочет альтернативу Греции, но с подобной атмосферой моря, солнца, истории и медленного летнего ритма.

Гернси

Гернси – одно из наименее очевидных европейских направлений для летнего отпуска. Остров часто связывают с Великобританией, хотя формально он не является ее частью: это самоуправляемая коронная единица. Именно эта особенность делает Гернси интересным, но в то же время добавляет бюрократических нюансов.

Однако Гернси есть чем заинтересовать туристов: средневековые замки, тихие пляжи, тропы вдоль скал, живописные гавани и ощущение старой островной Европы. Это направление не для массового отдыха, а для тех, кто ценит спокойствие, историю и неторопливую атмосферу.

Парагвай

Парагвай – одна из наименее открытых для массового туризма стран Южной Америки. В отличие от Перу, Бразилии, Аргентины или Чили, он редко попадает в классические маршруты. Однако именно это делает его интересным для тех, кто ищет направление без толп и завышенных ожиданий.

Страна уже стала заметной среди цифровых кочевников, но теперь хочет привлечь более широкий круг путешественников. Парагвай продвигает себя на международном уровне и пытается показать, что может быть не только транзитной точкой между соседями. Одно из неожиданных открытий – речные пляжи, в частности в Энкарнасьоне, которые могут удивить туристов, которые не ожидают увидеть здесь летний отдых у воды.

Сильный аргумент Парагвая – безопасность. По оценкам путешественников, страна имеет 84 балла из 100, что делает ее одним из самых стабильных направлений в Южной Америке. Для тех, кто хочет увидеть другую сторону континента, Парагвай может стать неочевидной, но интересной идеей.

Восточный Тимор

Восточный Тимор все чаще называют потенциальным "новым Бали", хотя пока это одна из наименее известных стран Азии. И именно в этом его главная привлекательность. Если Бали для многих уже ассоциируется с пляжными клубами, толпами инфлюенсеров и чрезмерной коммерциализацией, то Восточный Тимор предлагает значительно лучший опыт.

Здесь есть почти пустые пляжи, зеленые горы, богатая культура, ощущение открытия и природная красота без слишком навязчивой туристической инфраструктуры. Это не направление для тех, кто хочет идеально организованный курорт с предсказуемым сервисом. Вместо этого оно может понравиться путешественникам, которые ищут что-то более настоящее, спокойное и менее похожее на популярные азиатские маршруты.

С появлением новых авиарейсов Восточный Тимор становится доступнее. По туристическому индексу безопасности страна имеет 75 баллов из 100, то есть требует внимательного планирования, но не относится к направлениям, которые стоит игнорировать. Для тех, кто когда-то мечтал увидеть Бали до туристического бума, это может быть именно тот вариант.

