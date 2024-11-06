Фишинг-туризм в Украине: места, где хорошо клюет рыба

Обожаете отдых на берегу реки с удочкой в руках? Но не знаете, куда можно поехать? Сегодня подготовили для вас подборку самых перспективных водоемов. Куда отправиться за "трофеями" — рассказываем ниже.

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Одесщина

Сухой лиман размещается в Таировской общине. Здесь водятся карпы и лещи. За аттракцией постоянно ухаживают: проводят санитарные очистки и мониторинг экологического состояния. Также на берегу обустроили комфортабельные домики, где можно остаться на несколько дней.

Днепровщина

Каменское водохранилище находится на Днепре, частично в нескольких областях: Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской. Интересный факт: оно образовалось в результате строительства гидроэлектростанции в 1963 -1964 годах.

В настоящее время ячейка используется в нескольких целях: для энергетики, водного транспорта, водоснабжения и рыбоводства. Здесь обитают более 30 видов рыб: щука, судак, сом, а еще водятся раки.

Имейте в виду, в период нереста рыбачить здесь нельзя, а именно – с начала апреля до середины июня.

Черниговщина

Озеро Солонецкое находится недалеко от города Остер. Оно соединено с проливом Десны. Здесь можно поймать карпа, щуку, окуня и леща.

На Майорском пруду в Качановке водятся караси, амуры и толстолобики.

Также рыбаки любят ловить подводных жителей в селе Заньки, в 20 километрах от Нежина. А еще здесь есть специальные места отдыха.

Житомирщина

Случ – не только отличная локация для рыбалки, но и дом для многих редких рыб. Здесь можно поймать щуку и леща. Однако, имейте в виду, чтобы сохранить уникальную экосистему реки, следует помнить о запрещении ловли краснокнижных видов. Отпускайте на свободу марену днепровскую, гольяна озерного, миногу украинскую и т.д.

Киевщина

Хорошо клюет на Киевском водохранилище. Его создали в период 1964 -1966 годов во время строительства гидроэлектростанции. Сюда также впадают реки Тетерев, Ирпень и Припять.

Кстати, при затоплении карьера некоторые села ушли под воду: Староселье, Ошитки, Тарасовичи, Борки.

Сегодня здесь можно поймать сома, сазана, судака, карася и окуня. Также здесь разместили платные и бесплатные участки для рыбаков. А еще неподалеку можно поселиться в домике или взять палатку в аренду.

Винницкая область

Для фишинга рекомендуем выбрать Рось. Она является притоком Днепра, который впадает в Черное море. Обычно река замерзает в декабре, а ледостав продолжается до марта.

В водах обитают около 40 видов рыб. Самыми распространенными "трофеями" считают плотву, красноперку, верховодку, печкуру обыкновенную и горчак европейский. Кроме того, здесь водятся окуни и ерши. На них любят "охотиться" ценители спиннинговой ловли.

Кировоградщина

Село Куцеволовка Александрийского района – настоящее рыбацкое "Эльдорадо". Резкие перепады глубин Днепра создают уникальные условия для подводных жителей.

Здесь можно поймать сома, щуку, жереха, леща, карася, судака или сплетню. А после рыбалки рекомендуем отдохнуть на одной из местных баз. Здесь доступна аренда домиков и лодок. Также здесь есть необходимые снасти.

Львовщина

Поклонникам фишинга советуем поехать на Задорожное в Стрыйском районе. Озеро образовалось на месте старого песчаного карьера. В народе его часто называют Байкалом. Водоем богат на форель, окуня, щуку и плотву.

Хмельницкая область

Затопленное село Бакота в Каменец-Подольском районе считают настоящей меккой для поклонников рыбалки. Оно славится чистой водой Днестра, живописными пейзажами и разнообразием рыбы. А еще здесь размещаются несколько баз отдыха.

Здесь можно поймать большого леща или сома.

Важно! Советуем уточнять период нереста перед поездкой, потому что он отличается в зависимости от локации.

Выбирайте направление и зовите друзей! Желаем удачного улова!

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