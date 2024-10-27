Горы, храмы и история: где стоит побывать и что посмотреть и Опили

Пора открывать новые горизонты! Местности, где редко ступает нога туриста, станут отличным выбором для осеннего уик-энда. Достопримечательности, здания, храмы, природные очаги. Сегодня рассказываем о малоизвестных аттракциях, поражающих историей и подлинностью.

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Большевцы

Село Ивано-Франковской области. Впервые о нем упоминают в 1402 году. В XVIII веке здешние земли принадлежали князьям Яблоновским, а затем перешли в руки богатой армянской семьи Кшечуновичей.

Советуем начать путешествие с бывшей усадьбы помещика Корнеля. Ее построили в 1927-1929-х. Раньше здесь находились немалые парадные ворота, которые стали домом для прислуги. Впоследствии здесь действовал кондитерский цех.

С приходом "красных" к власти хозяина арестовали, а его семью выгнали из имения. Во дворце обустроили больницу. В настоящее время здесь располагается станция скорой помощи. Наш совет: обязательно прогуляйтесь по парковым аллеям.

Далее посетите местную синагогу. Когда-то дом культуры, сегодня – Народный дом. Здесь туристы смогут осмотреть элементы иудейской символики.

А еще сходите в храм Рождества Христова. Его спроектировал выдающийся архитектор Василий Нагорный. В свое время по его чертежам было построено более 200 церквей. Во время Первой мировой войны святыня испытала сильные разрушения. Кстати, ее заложили без фундамента, а просто из кирпичной кладки. Здесь хранятся разнообразные экспонаты, извлеченные из реки Гнилая Липа. В частности, деревянные двери тюрьмы, часть бетонного креста, Евхаристическая посуда и т.д.

Напротив Парка Памяти, где похоронены остатки жертв НКВД, виднеется монументальный барочный костел кармелитов. Поговаривают, что здание стоит на холме, который здешние насыпали своими руками. Внутри святилища можно увидеть фотографии. На них изображены реставрационные работы.

А еще в Большевцах есть старинная гостиница, с которой связана драматическая история. Согласно преданию, одной влюбленной паре родители не разрешили жениться. После чего парень с девушкой остались на ночь в одном из номеров, где отравили себя угарным газом.

Пуков

Село в Рогатинской городской общине Ивано-Франковской области. Здесь размещается мемориальная таблица политическому деятелю Роману Шухевичу. Ее установили в 2007 году. Раньше здесь находилась подпольная штаб-квартира. В 1945-1946 сюда часто приезжал командир Украинской повстанческой армии.

Здесь туристы смогут осмотреть баннер с планом тайника. Кстати, его так и не удалось никому расконспирировать. В 1954-м вход в тайник присыпали.

Рекомендуем посетить Народный дом. Когда-то на его месте работала корчма, которая впоследствии сгорела. Здесь существует традиция выпекать обрядовый свадебный хлеб. Процесс приготовления сопровождается ритуалами и песнями.

А еще советуем съездить в Лопушню. Здесь находится турецкое кладбище. В годы Первой мировой войны солдаты вместе с сечевыми стрелками боролись против Российской империи. Кстати, некоторые археологические исследования свидетельствуют, что когда-то здесь было городище.

Обязательно поднимитесь на Чертовую гору. Ее высота достигает 370 метров над уровнем моря. В 1975-м аттракция получила статус природоохранного памятника. Существует легенда, что злые существа разозлились на жителей Рогатина и захотели зсравнять город с землей. Но с наступлением рассвета черти потеряли силу. Поэтому их замысел не удался.

Кстати, здесь растут растения, входящие в Красную книгу Украины. Например, горицвет весенний, ковыль волосистый, гадючник обыкновенный и любка двулистая.

Чесники

Село Ивано-Франковской области. Впервые о нем упоминается в 1368 году. Археологические раскопки указывают, что люди здесь жили еще в I-III веках.

Советуем посетить местный храм оборонительного типа. В течение многих лет его несколько раз переименовывали: Святых Николая, Михаила и Вознесения Господня. Имейте в виду, внутри он не так велик как снаружи. В советское время глава колхоза хотел заняться реставрацией. Тогда в святыне установили строительные леса. Но, к сожалению, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, поэтому работы приостановили.

Как зайдете в молитовню, обратите внимание на остатки иконостаса у царских ворот. На нем изображен архистратиг Михаил с весами. Поговаривают, что ангел искал чистые души и взвешивал их поступки.

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