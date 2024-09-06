Европейские острова: где можно хорошо отдохнуть в бархатный сезон

Ищете места, куда можно убежать от похолодания? Подготовили для вас несколько локаций, которые станут отличным вариантом для путешествия. Куда полететь осенью – рассказываем ниже.

Видео дня

Корчула

Один из самых привлекательных островов Адриатического моря. Средняя температура воздуха с сентября по октябрь здесь колеблется от +20 до +24°С. А море в это время все еще остается теплым – от +21°С до +23,5°С.

В небольшой бухте располагается один из самых огромных и красивых пляжей – Pupnatska Luka. Здесь песчаный берег, а вода чистая и прозрачная. Кстати, сюда часто приезжают ценители снорклинга.

Побережье Vela Przina в пик сезона переполненное туристами, а осенью их здесь значительно меньше. Здесь можно прокатиться на гидроцикле или SUP-борде.

Советуем посетить Vela Spila – доисторическую пещеру, где нашли остатки человеческих поселений. Во время раскопок археологи обнаружили артефакты и находки старше 20 тысяч лет. По легенде именно на Корчуле родился знаменитый путешественник Марко Поло. Хотя точное место до сих пор неизвестно. Здесь обустроили музей, посвященный жизни и путешествиям мореплавателя.

Керкира

Остров находится в Ионическом море, недалеко от побережья Албании. Бархатный сезон здесь длится с сентября по октябрь. Средняя температура воздуха колеблется от 22 до 26°С.

В центре располагаются два городских пляжа Mon Repos Beach и Arion Beach. Они покрыты мягким песком и мелкой белой галькой. В общем, отличные локации для отдыха с детьми, поскольку здесь пологий вход в воду. Кстати, ценителям активных водных развлечений здесь тоже понравится. Они смогут заняться дайвингом, виндсерфингом или парусным спортом. А поклонникам снорклинга советуем поехать на Barbati Beach.

Обязательно прогуляйтесь по Старому городу. Здесь находится дворец Святого Михаила и Георгия, построенный в XIX веке. На его территории возвели Музей азиатского искусства, где размещаются 15 тысяч произведений и работ из Индии, Пакистана, Тибета и т.д. Также посетите Собор Святого Спиридона. Кстати, именно этот мученик является покровителем Керкиры – в храме хранятся его мощи. Также здесь можно посмотреть фрески XVI века.

Родос

Один из самых больших и известных греческих островов, расположенный в юго-восточной части Эгейского моря. С сентября по октябрь здесь начинается бархатный сезон. Температура воздуха колеблется от +24°С до +28°С, вода теплая – от 24°С до 27°С. Самый популярный пляж – Elia Beach. Здесь преобладает галечный берег. А еще рекомендуем прогуляться по побережью Kato Petres Beach. Здесь проложена живописная тропа, которую окружают камни и скалистые склоны. А еще отсюда открывается невероятный вид на закат.

Обязательно поезжайте в уникальную локацию – Prasonisi. Здесь размещается песчаная коса, которую омывают два моря. Здесь можно заняться парусным спортом и кайтбордингом. Также рекомендуем посетить замок Монолитос, который построили еще в 1470 году. В стенах крепости туристы смогут осмотреть старинные часовни XV века.

Чтобы увидеть невероятный вид на Родос, направляйтесь к Часовой башне. После взрыва в 1856-м сооружение потерпело значительные разрушения, но его удалось восстановить. Когда производили реконструкцию, архитекторы немного изменили очертания здания, добавив элементы барочного стиля. Лучшее время для посещения – утро или поздний вечер.

Майорка

Самый большой остров Балеарского архипелага в Средиземном море. Бархатный сезон здесь длится с сентября по октябрь. Температура воздуха колеблется от 23 до 27°С.

Если вы ищете отдых на пляже с нетронутой природой, то следует отправиться в Platja des Trenc. Здесь преобладает значительное мелководье и кристально чистая вода голубых оттенков. Также рекомендуем поехать к побережью Cala Mondragó. Оно размещается на территории Национального парка, усеянного величавыми скалами и сосновыми деревьями.

Обязательно посетите столицу – Пальма. Здесь рекомендуем посетить круглый замок Бельвер – единственный в своем роде. Сначала здесь располагалась королевская резиденция, а позже, в 1717 году, здесь построили военную тюрьму. Кстати, на стенках камер можно увидеть рисунки заключенных.

Также поезжайте в Базилику Святого Франциска — одну из старейших готических церквей. Ее построили в 1281-м. А если путешествуете с детьми, не обходите музей кукол и игрушек. Здесь хранится более 7000 разнообразных экспонатов: от самолетов до роботов.

Отправляйтесь в путешествие даже осенью. Зовите друзей и создавайте незабываемые воспоминания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о бюджетных курортах Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!