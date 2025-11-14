Этот городок входит в Топ-10 самых красивых городов Украины. Снег превращает его в казовое королевство

Колоритный туристический город, расположенный в окружении гор и раскинувшийся у подножия старинного замка, украшает визитки Украины. Старинная европейская архитектура, интересная история и множество мест для отдыха, среди роскошной природной и рукотворной красоты. Если вы ни разу не были в Мукачево, время отправиться в один из самых красивых городков Украины за впечатлениями, во время зимнего отпуска, вместе с OBOZ.UA

Зима в Мукачево

Когда над городом сходятся снежные облака, все замирает в ожидании чуда и красоты. Имея множество исторических зданий с венгерской, австро–венгерской архитектурой, Мукачево напоминает сказочное королевство, на центральной горе которого, виднеется настоящий замок, а вокруг возвышаются горные шпили. Снежинки наполняют "королевство" атмосферой светлой надежды и вдохновения. В рождественско–новогодний период город начинает светиться фонарной магией и звучать мелодиями добра. Период с декабря по март — "самый жаркий" в туристическом плане, но это не мешает наслаждаться и заражаться общим восторгом от картин вокруг.

Многие расценивают Мукачево, как перевальный пункт, с однодневной остановкой для осмотра замка Паланок, но это ошибочный взгляд. Городок предлагает множество зимних развлечений, включая традиционные лыжи, санки, тюбинг и ледовые арены.

Что посмотреть в центре города

Прибыв на железнодорожный или автовокзал, туристы отправляются сразу в центр Мукачево, чтобы рассмотреть европейскую архитектуру, насладиться уютными кафе и согреться ароматным глинтвейном. Среди мест, которые должны оказаться в роли декорации на ваших фотографиях:

Неоготическая Ратуша;

Дворец Ракоци;

Костел святого Мартина;

Костел кальвинистов;

Собор Успения Пресвятой Богородицы;

Собор Почаевской иконы Божьей Матери;

Памятники: Кириллу и Мефодию, Счастливому трубочисту, св. Мартину, "Кельт", "Милош Форман", ученику–кондитеру, гусю–фотографу, гусю–путешественнику, гусю–пивовару, Меркурию и другие.

Вкусные кафе, кафе и рестораны в центре Мукачево предлагают "зимним" туристам самые ароматные и изысканные блюда. Не уходите далеко от Ратуши, ведь именно здесь находится знаменитая кофейня Бондаренко, где кроме вкусных кофейных напитков вам предложат множество элегантных десертов и в виде пирожных. Ресторан "Порядний Ґазда" — один из самых популярных и самых презентабельных заведений в Мукачево, он известен своей крафтовой продукцией (сыры, хлеб, мясо, пиво). В меню: бограч, банош с брынзой, кийзлики под грибным соусом, гриль меню и тому подобное. Гастрономическая сцена города также имеет хорошие бюджетные варианты пельменных, пиццерий, суши–баров и алкогольных пабов.

Замок Паланок и смотровые площадки Мукачево

О билетах в замок стоит позаботиться заранее. Ежедневно локацию посещают около 700–800 туристов. В зимнее время двери музея открыты с 9.00 до 17.00 ежедневно. Стоимость взрослого входного билета в среднем составляет 100–150 грн, детского — 80 грн. Конечно, посещать величественную достопримечательность интереснее с экскурсионной группой, ведь так можно окунуться глубже в историю и узнать информацию, которую трудно отыскать в книгах или интернете.

Замок Паланок, не только музей или исторический памятник, это один из самых живописных смотровых площадок, где городок и горную панораму можно рассмотреть на 360 градусов. Не рассчитывайте пробежать замковыми галереями за часок, лучше настройтесь сразу на четырехчасовое посещение и насладитесь красотой и легендами вволю.

Еще одним вариантом коснуться поднебесья и осмотреть город с высоты птичьего полета является Колесо обозрения в парке Победы, его высота составляет более 30 м. Работа колеса зависит от погодных условий, вам повезло, если удалось попасть на этот смотровой аттракцион в осенне-зимний период.

Увидеть город и пейзажи можно поднявшись на горы Ловачка или Галиш. Их высота до 300 м и для подъема надо приложить усилия. Однако, туристы смогут рассмотреть не только Мукачево, но и близлежащие села, напиться родниковой воды и коснуться большого креста на вершине.

Где покататься на лыжах в Мукачево

Запланировать хотя бы один день для зимнего развлечения, будет прекрасным дополнением вашего отпуска в Мукачево. Всего в 28 км от города расположен горнолыжный комплекс на горе "Синяк". Три его трассы удовлетворяют лыжников разного уровня, длина самого высокого спуска 1 200 м. Пункты аренды горнолыжного снаряжения, горки для санок и небольшие локации для перекусов создают хорошие условия для катания, без отвлечения и дополнительные развлечения. Курорт расположен в одноименном поселке, что позволяет остаться на ночь, или запланировать обед и ужин в колоритной колыбе.

Любители катков могут не покидать Мукачево, каждый год здесь открывается территория семейного досуга Ice Land которая, кроме любимого занятия, подарит много впечатлений малышам и взрослым.

Что посмотреть рядом с Мукачево

Каждый день из Мукачево отправляются экскурсионные автобусы и группы. Многие интересные аттракции и достопримечательности находятся в радиусе до 30 км, что поможет вам не терять лишнее время на дорогу и получать большее количество впечатлений за отпуск.

Среди самых интересных туристических локаций:

Дворец Шенборнов;

Водопад Скакало; Водопад Скакало;

Чинадиевский замок;

Минеральные источники в поселке Солочин.

Семейный отдых в Мукачево может пройти очень насыщенно, ведь современные варианты детских комнат, развлекательных игровых залов и колоритные мастер-классы, хорошо дополняют аутентичные занятия.

Жилье в Мукачево: варианты в центре и на окраине

Большое количество предложений по апартаментам в Мукачево, дает возможность семьям расположиться с комфортом и возможностью экономии на питании. Центр города предлагает жилье на 3–4 человека от 1 500 грн в сутки. Люксовые отели имеют варианты на двоих от 2 500 грн, а хостелы в диапазоне от 800 до 1 000 грн за размещение в общем номере.

Не ищите бюджетность в окрестностях Мукачево, ведь каждый километр от центра приближает вас к горам, пейзажам, загородным комплексам, частным коттеджам и красивым природным аттракциям. Такие варианты жилья повышают бытовой комфорт и предоставляют возможность побыть среди уюта и спокойствия. Цены на трехместные номера в загородных комплексах стартуют от 2 000 — 2 500 грн, двухместные от 1 500 грн.

Рождественско–новогодний сезон повышает цены на 20–30 %, стоит побеспокоиться о раннем бронировании, если хотите провести свой лучший Новый Год в Мукачево.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: эти факты о Воздвиженке в Киеве и, куда поехать недалеко от Львова.