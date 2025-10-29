Самые красивые города возле Львова, которые достойны внимания туристов: бюджетные цены, зрелищные локации

Безусловно, Львов является столицей туристического потока Украины. Однако, у такого статуса есть свои минусы: толпа никогда не уменьшается, как и цены. Стоит отъехать от города–Льва, вам открываются новые, не менее впечатляющие локации, а финансовых возможностей для отдыха становится в разы больше. Какие города возле Львова стоит посетить и, что в них посмотреть собрано в списке OBOZ.UA.

Дрогобыч

Здесь родилась украинская соль и до сих пор работает старейшее предприятие в Украине — Дрогобычская солеварня. Небольшой городок сохраняет много памятников архитектуры, имеет интересные музеи и вкусные гастрономические платформы, которые сделают визит в город уютным и сказочным, особенно в Рождественский период. Если вы любите сказочную зимнюю атмосферу Львова, но хотите сделать путешествие бюджетным и спокойным, Дрогобыч с радостью подарит такую возможность.

Дрогобычская солеварня

Первое упоминание о предприятии по добыче соли в городе датируется еще 1390 годом. Трудно поверить, но технология изготовления сохранена еще со времен основания и, вам представится возможность увидеть этот уникальный процесс во время экскурсии. Стоимость прогулки по солеварню с гидом стоит от 50 до 100 грн. Во время посещения будет возможность приобрести на память баночку натуральной соли, прямо после ее изготовления.

Церковь святого Юра

Это не просто одна из 3 000 деревянных церквей в Украине, это одна из 8 уникальных духовных сооружений, которая внесена в список наследия ЮНЕСКО. Часть ее появилась также благодаря солеварне, ведь именно за соль она была куплена и привезена из другого поселка. Собранное без одного гвоздя сооружение уникально извне и изнутри. У вас будет возможность увидеть иконостас и росписи в их первозданном виде. Среди 16 европейских деревянных аналогов, которые находятся под охраной международной организации, Церковь святого Юра в Дрогобыче наиболее сохранена.

Ратуша

Уже шесть веков в Ратуше неизменно проводят заседания городского руководства. Отличием является то, что с XV до XX века башня была деревянной, и только последние 125 лет имеет свой монументальный вид. Но, прикоснуться к истории можно посетив смотровую площадку на верхушке, где оставлена и отреставрирована кирпичная часть. Заседание местной власти не помеха для экскурсионных групп, поэтому планируйте свою прогулку по городу так, чтобы успеть насладиться Дрогобычем с поднебесья.

Музей галерея весов

Не стоит далеко отходить от предыдущей достопримечательности, воспользуйтесь возможностью спуститься в ее подземелья и увидеть уникальную галерею. Ее более 500 артефактов могут рассказать интересности из истории последнего века. Если вы никогда не видели весы для взвешивания яиц, монет, шоколада, золота, воспользуйтесь возможностью в Дрогобыче.

Вилла Бьянки

Довольно романтическое сооружение, которое уже отпраздновало более 100 лет. В этом памятнике архитектуры интересна, как ее внешность, так и владельцы, ставшие частью украинской истории и развития медицины. Сегодня вилла имеет статус Дворца искусств и картинной галереи, ее "жизнь" разнообразная и насыщенная. Посмотрите расписание культурных мероприятий перед посещением.

Краеведческий музей

Коллекция экспонатов музея настолько велика (более 55 тыс.), что разбросана на несколько исторических зданий города. Из самых уникальных артефактов можно увидеть стенопись Бруно Шульца, коллекцию графа Лянцкоронского и Церковь Святого Юра, которая тоже является частью коллекции музейного комплекса.

Стрый

Сегодня Стрый — один из крупнейших городов Львовской области. Его улочки заполнены современными гастролокациями, развлечениями, но многие из них расположены в исторических зданиях. Город сохраняет много архитектурных памятников, которые привлекают туристов и путешественников со всего мира. В отличие от предшественника, его трудно обойти за один день, стоит подумать об остановке и передышках, чтобы дать себе возможность насладиться и налюбоваться. С первого взгляда атмосфера довольно провинциальная, из–за потрепанных стен домов, невысоких застроек и, если присмотреться, почти на каждой стене сохраняется история, которая ждет освещения и погружения. Для полноценного осмотра и пополнения копилки знаний, стоит взять экскурсию по городу.

Костел Рождества Матери Божьей

Построенное в начале XV века, сооружение не раз возрождалось из пепла, как и сам город. Его отделка и наполнение старательно реконструировались для сохранения уникальной архитектуры и исторической правдивости. Даже с приходом Советской власти, костел продолжал свою работу и, после провозглашения независимости, получил статус Санктуария Матери Божьей Хранительницы Человеческих Надежд.

Гимназия Степана Бандеры

Именно здесь учился известный украинский деятель, фигура которого стала символом борьбы и украинского националистического движения.

Костел Марии Магдалины

Если быть точными, бывший костел, ведь сейчас сооружение находится во владении греко–католической церкви и называется церковь Успения Пр. Богородицы.

Костел св. Иосифа

Сейчас статус этого сооружения изменен на церковь архистратига Михаила. Но лепнины и архитектурное убранство неизменно.

Народный дом

Увидев бюсты выдающихся культурных деятелей, останавливаешься, чтобы разглядеть надписи. Сооружению исполнилось более 120 лет и, ему есть что рассказать и показать туристам.

Шептицкий

Гулять по городу осенью одно удовольствие. Не высокие здания позволяют солнышку проникать почти в каждый уголок, большое количество зеленых зон и вкусных мест позволяют составить маршрут относительно предпочтений и настроения. Шептицкий уютный, здесь можно изменить темп жизни и насладиться историческим, или современным отдыхом.

Стоит увидеть:

Дворец Потоцких;

Историко–краеведческий музей;

Василианский монастырь; Василианский монастырь.

Несколько торговых центров и локаций с современными развлечениями, как детские комнаты или кинотеатры, подстрахуют на случай плохой погоды.

Золочев

Будучи районным центром, с железнодорожной станцией, Золочев немного живее и разнообразнее предшественника. Как и во Львове центр города состоит из узких вымощенных улочек и большого количества исторических зданий. Здесь можно насладиться колоритными гастрономическими заведениями и кафе, почувствовать атмосферу Рождества и увидеть галицко-польские стили застройки города.

Золочевский замок

Можно попасть, как в составе экскурсионной группы, так и прогуляться самостоятельно. Памятник архитектуры входит в известный маршрут "Золотая подкова", поэтому туристическая проходимость здесь довольно высокая. Кроме архитектуры в стиле позднего Ренессанса, вы сможете рассмотреть Китайский дворец и экспонаты восточного искусства, прогуляться галереями, увидеть много старинных предметов быта и интерьера. Интересной частью прогулки по замку является спуск в подземелье, здесь экспонаты подсвечивают старинные керосиновые лампы, а из уст гида можно услышать рассказы о мятежах, тайнах и легендах замка.

Золочевский арсенал (Боярский двор)

Сооружение построено в XV веке и является старейшей архитектурной и исторической достопримечательностью города. Дом интересных, не только уникальным проектированием, но и переходом от арсенала и Дома убогих к действующей сегодня церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Разнообразие церквей и костелов

Золотые верхушки церквей сверкают в городе с каждым лучиком солнца. Вы можете увидеть: церковь святого Николая, церковь Вознесения Господня, костел Вознесения Пресвятой Девы Марии. Сооружения уникальны архитектурно и исторически, именно они наделяют Золочев магнетической атмосферой и колоритом.

