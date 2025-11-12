Эти факты о Воздвиженке знают единицы киевлян

Район Воздвиженки удивляет своей европейской архитектурой, арочными окнами, разноцветными домами и театральными фасадами. Однако, мало кто знает интересную историю этого контрастного района, который соединяет Подол с Пейзажной аллеей. Конечно, то, что мы видим сегодня это реформация 2 000-х годов. Однако, до этого, местность тоже имела уникальный вид. Погружаемся в историю столицы с OBOZ.UA.

Видео дня

Урочище Гончары–Кожемяки

История местности, где мы гуляем современной Воздвиженкой, отсылает в XII–XIII века. По крайней мере, именно этому периоду есть непосредственные доказательства, в виде остатков домов–артефактов, найденных во время раскопок. По не популярному мнению, поселения здесь датируются еще началом эпохи Киевской Руси.

Поскольку местный ландшафт тех времен осложнялся большим количеством ручьев и оврагов, жить, в бытовом понимании, здесь было достаточно сложно и о больших застройках речь не шла. Ученым удалось найти доказательства существования здесь купеческих усадеб, датированные "хвостиком" XIII века. Обнаруженные артефакты и монеты рассказывали о ведении торговли с Ближним Востоком и Византией.

Впоследствии сложный ландшафт стал не проблемой, а помощью ремесленническим цехам. И на местности появились гончары, кузнецы, кожевники, каменотесы и скорняки. Поэтому, уже в XVI–XVII веке мы встречаем такие названия улиц, как: Дегтярная, Гончарная и Кожемяцкая.

Почему Воздвиженка?

В 1748 году местные Кожемяки проинвестировали застройку Кресто–Воздвиженского храма. И хотя, храм просуществовал всего 63 года, сгорев во время масштабного пожара, вместе с большей частью зданий Подола, название улицы дожило до наших дней.

Через 30 лет после пожара Крестовоздвиженская церковь будет снова отстроена, а еще через 20 лет к ней присоединят колокольню с часами и шпиль. Современный вид храм приобретает после реконструкции 1914 года, которая вносит изменения в виде часовни святого Николая Чудотворца. Храм имеет свою неповторимую историю росписей и икон. Интересным фактом в его существовании стали крещения двух известных художников Михаила Булгакова и Григория Светлицкого. Художник Г. Светлицкий оставил свой неповторимый след на стенах храма: роспись "Покрова Пресвятой Богородицы" известен автопортретом художника, воспроизведенным в образе диакона.

Вытеснение ремесленников

Мастерские, огороды и сады — так выглядели пейзажи по бокам от главной улицы Воздвиженки, вплоть до середины XIX века. К концу века местность будет заполнена мелкомещанскими постройками, а также кирпичными солидными застройками в несколько этажей. Попытка воссоздать этот период Воздвиженки состоялась в экранизации пьесы "За двумя зайцами" Старицкого, если помните, семья Сирко проживала на улице Кожемяцкой.

За время "перестройки" от исторических зданий почти не осталось следа. Уцелевшие сооружения можно было считать на пальцах одной руки, и это здания под номером 2, 3, 25, 33, 43 и 60.

Новая эра Воздвиженки

То, что мы видим сегодня является имитацией времен перестройки и начала независимости, а также подражанием европейскому стилю. Современные, модернизированные здания с вычурной, на первый взгляд, архитектурой, радуют глаз и создают сказочную атмосферу, во время прогулок. А еще, это настоящее пособие архитектурных стилей, которое воспроизводит элементы классицизма, неоготики, псевдобарокко или модерна.

Стоит отметить, что Новая Воздвиженка должна была стать элитным районом Киева, но что-то пошло не так. Что именно, стало понятно через несколько лет, когда оказалось, что качество материалов, которые использовали для застройки, оставляло желать лучшего.

Сегодня мнения о Воздвиженке разделяются на несколько фронтов, для кого-то такая мешанина стилей — безвкусица, а кто–то охотно разглядывает веселые домики, похожие на декорацию в кукольном театре. Ясно одно: иногда приятно выбраться из небоскребов, чтобы увидеть небо, солнце или облака в полную ширь панорамы, а не вырванными кусками пазлов и видеть цвета, вместо серых стен со "стянутыми галстуками" на окнах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: местах для мистических путешествий в Украине и бюджетных направлениях для осеннего уикенда.