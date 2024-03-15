Дорога в рай: весеннее путешествие по Шотландии

Страна туманов часто отпугивает путешественников. Ее омывают два моря и Атлантический океан, но предложить туристам пляжный отдых она не может. Поэтому ее обходят стороной и часто недооценивают. Но вы только представьте: на крошечной территории, размером как три украинских области, поместились около 3 000 замков. А сколько здесь природных чудес – не перечесть.

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Эдинбург

Столица страны раскинулась на трех холмах, пронизанных рекой Лейт. Городу удалось сохранить историческое и культурное наследие. Количество достопримечательностей на один квадратный метр просто поражает.

Сходите в местный замок, который отлично сохранился до наших дней. Крепость возвышается на вулканической скале The Castle Rock. Кстати, свои оборонные функции фортификационное укрепление перестало выполнять в 1915 году. Сейчас оно принимает туристов со всего мира.

Поклонникам Гарри Поттера стоит отправиться на кладбище Greyfriars Kirkyard. Именно здесь находится надгробный памятник Тома Реддла.

Не забудьте о галерее National Scottish Gallery. Здесь хранится самая большая коллекция европейской живописи. Зайдите в Национальный музей. Кстати, он входит в топ самых посещаемых в мире. В его стенах запечатлены археологические находки, произведения искусства, науки и техники. А еще здесь можно увидеть чучело знаменитой овечки Долли.

Остров Арран

Остров находится на западе страны в живописном заливе Ферт-оф-Клайд. С материком его соединяют несколько паромных переправ. Основная из них тянется от Ардроссана – небольшого шотландского городка. Этот клочок земли отличается среди других уникальной флорой и фауной. А еще своими короткими маршрутами. Большинство достопримечательностей расположено в пределах 30 минут езды.

В первую очередь, отправляйтесь к остаткам каменных кругов Мачри Мир, которые здесь лежат еще с Бронзовой эпохи. Поезжайте в Бодрик – самую большую деревню на Арране. Здесь можно с головой погрузиться в традиции и культуру Шотландии. А еще увидеть одноименный замок, окруженный невероятным островным парком. Кстати, единственным во всей Британии.

Любителям крепких напитков обязательно стоит попасть на экскурсию по местному ликероводочному заводу. Именно в его стенах производится известный сливочный ликер Arran Gold. Конечно, будет возможность продегустировать напиток и приобрести бутылочку в подарок.

Для исследования местности ярые туристы советуют арендовать велосипед. По их мнению, так можно лучше познакомиться с неизведанной природой.

Остров Муса

Безлюдный клочок земли, площадью всего 1,8 квадратных километров, сможет удивить всех любителей оборонительных застроек. Здесь расположен образец защитного здания эпохи железного века Брох-оф-Моуса. Кстати, это самый высокий брох, сохранившийся до наших дней. До сих пор неизвестно, когда построили башню. Но большинство историков считают, что она появилась на свет в 100 году до нашей эры.

Остров Малл

На территории острова раскинулось несколько живописных деревень и один городок Тобермори, известный местным виски. Добраться сюда можно только на пароме. Но такие ограничения никогда не отпугивали туристов, которые стремились увидеть замок Дюарт – резиденцию клана МакЛин.

Кстати, плавсредства отправляются на остров из трех пунктов: Обана, Лохалина и Килчоана. Лучше заранее узнавать наличие свободных мест, ведь локация очень популярна среди путешественников.

Озеро Лох-Несс

Обойти известный на весь мир водоем просто невозможно. Поговаривают, здесь живет чудовище, уже множество веков пугающее местных и туристов.

Но не ради загадочного Несси следует поехать сюда. Здесь открываются невероятные виды.

Остров Скай

Любителям настольных игр это название уже давно знакомо. Одноименная настолка предлагает стать королем живописного клочка земли, преодолев всех вождей. Но ничто не может сравниться с настоящим путешествием в эти края. Сюда едут, чтобы полюбоваться уникальной природой. И не удивительно, ведь этот уголок официально признан самым красивым во всей Шотландии.

Рекомендуем подняться на самую высокую точку острова – гору Кулин – и сходить в замок Данвеган. Кстати, комплекс все еще находится в частном распоряжении. Он принадлежит клану МакКлаудов.

Выбирая страну для следующего путешествия, присмотритесь в Шотландию. Ее девственная природа и старинные постройки поразят вас в самое сердце. Приятного путешествия!

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