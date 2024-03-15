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Дорога в рай: весеннее путешествие по Шотландии

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
300
Дорога в рай: весеннее путешествие по Шотландии

Страна туманов часто отпугивает путешественников. Ее омывают два моря и Атлантический океан, но предложить туристам пляжный отдых она не может. Поэтому ее обходят стороной и часто недооценивают. Но вы только представьте: на крошечной территории, размером как три украинских области, поместились около 3 000 замков. А сколько здесь природных чудес – не перечесть.

Что посмотреть – читайте дальше!

Эдинбург

Столица страны раскинулась на трех холмах, пронизанных рекой Лейт. Городу удалось сохранить историческое и культурное наследие. Количество достопримечательностей на один квадратный метр просто поражает.

Сходите в местный замок, который отлично сохранился до наших дней. Крепость возвышается на вулканической скале The Castle Rock. Кстати, свои оборонные функции фортификационное укрепление перестало выполнять в 1915 году. Сейчас оно принимает туристов со всего мира.

Поклонникам Гарри Поттера стоит отправиться на кладбище Greyfriars Kirkyard. Именно здесь находится надгробный памятник Тома Реддла.

Не забудьте о галерее National Scottish Gallery. Здесь хранится самая большая коллекция европейской живописи. Зайдите в Национальный музей. Кстати, он входит в топ самых посещаемых в мире. В его стенах запечатлены археологические находки, произведения искусства, науки и техники. А еще здесь можно увидеть чучело знаменитой овечки Долли.

Дорога в рай: весеннее путешествие по Шотландии

Остров Арран

Остров находится на западе страны в живописном заливе Ферт-оф-Клайд. С материком его соединяют несколько паромных переправ. Основная из них тянется от Ардроссана – небольшого шотландского городка. Этот клочок земли отличается среди других уникальной флорой и фауной. А еще своими короткими маршрутами. Большинство достопримечательностей расположено в пределах 30 минут езды.

В первую очередь, отправляйтесь к остаткам каменных кругов Мачри Мир, которые здесь лежат еще с Бронзовой эпохи. Поезжайте в Бодрик – самую большую деревню на Арране. Здесь можно с головой погрузиться в традиции и культуру Шотландии. А еще увидеть одноименный замок, окруженный невероятным островным парком. Кстати, единственным во всей Британии.

Любителям крепких напитков обязательно стоит попасть на экскурсию по местному ликероводочному заводу. Именно в его стенах производится известный сливочный ликер Arran Gold. Конечно, будет возможность продегустировать напиток и приобрести бутылочку в подарок.

Для исследования местности ярые туристы советуют арендовать велосипед. По их мнению, так можно лучше познакомиться с неизведанной природой.

Дорога в рай: весеннее путешествие по Шотландии

Остров Муса

Безлюдный клочок земли, площадью всего 1,8 квадратных километров, сможет удивить всех любителей оборонительных застроек. Здесь расположен образец защитного здания эпохи железного века Брох-оф-Моуса. Кстати, это самый высокий брох, сохранившийся до наших дней. До сих пор неизвестно, когда построили башню. Но большинство историков считают, что она появилась на свет в 100 году до нашей эры.

Дорога в рай: весеннее путешествие по Шотландии

Остров Малл

На территории острова раскинулось несколько живописных деревень и один городок Тобермори, известный местным виски. Добраться сюда можно только на пароме. Но такие ограничения никогда не отпугивали туристов, которые стремились увидеть замок Дюарт – резиденцию клана МакЛин.

Кстати, плавсредства отправляются на остров из трех пунктов: Обана, Лохалина и Килчоана. Лучше заранее узнавать наличие свободных мест, ведь локация очень популярна среди путешественников.

Дорога в рай: весеннее путешествие по Шотландии

Озеро Лох-Несс

Обойти известный на весь мир водоем просто невозможно. Поговаривают, здесь живет чудовище, уже множество веков пугающее местных и туристов.

Но не ради загадочного Несси следует поехать сюда. Здесь открываются невероятные виды.

Дорога в рай: весеннее путешествие по Шотландии

Остров Скай

Любителям настольных игр это название уже давно знакомо. Одноименная настолка предлагает стать королем живописного клочка земли, преодолев всех вождей. Но ничто не может сравниться с настоящим путешествием в эти края. Сюда едут, чтобы полюбоваться уникальной природой. И не удивительно, ведь этот уголок официально признан самым красивым во всей Шотландии.

Рекомендуем подняться на самую высокую точку острова – гору Кулин – и сходить в замок Данвеган. Кстати, комплекс все еще находится в частном распоряжении. Он принадлежит клану МакКлаудов.

Выбирая страну для следующего путешествия, присмотритесь в Шотландию. Ее девственная природа и старинные постройки поразят вас в самое сердце. Приятного путешествия!

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