Бельгия и Нидерланды: путешествие по странам, граница между которыми проходит прямо через дома

На первый взгляд, крошечный городок Барле выглядит достаточно привычно для Европы. Узкие улочки, по которым гуляют туристы, выбирая, где выпить кофе и купить свежую булочку, длинные ряды милых домиков, старые соборы и новые постройки. Но у населенного пункта есть один секрет — он расположен сразу в двух странах: Нидерландах и Бельгии!

Граница, проходящая через город – не редкость. Но уникальность Барле в том, что она хаотична и скорее похожа на мозаику. Поэтому гуляя по одной улочке вы сможете совершить одно из самых быстрых своих путешествий между странами. Именно эта особенность привлекает туристов.

Граница может проходить не только через улицы, но и через дома или даже квартиры. У местных жителей случается такое, что гостиная расположена в Нидерландах, а ванная – в Бельгии. Как в таком случае понять, какому государству принадлежит жилье? Всё просто! Тому, на чьей стороне расположена парадная дверь. Для удобства таблички на домах оформлены в виде флага той или иной страны.

Но это не единственный курьез, связанный с таким причудливым разделением границ. Был период, когда по нидерландским законам уличные кафе должны были закрываться раньше бельгийских. Тогда рестораторы, которые хотели больше заработать, размещали свои заведения прямо на границе и после закрытия нидерландской части пересаживали клиентов в бельгийскую.

Понять, в чьей части города вы находитесь, вам помогут крестики на тротуаре и отметки – В и NL, то есть Бельгия и Нидерланды соответственно. На территории города есть два мэра, две почтовые службы, полицейские управления и транспортные компании. И все они работают по законам своего государства. Но, к счастью, пограничников здесь нет, а разметка более туристическая, чем законодательная.

Как же так вышло?

Как это часто бывает в Европе, корни такого удивительного разделения уходят еще в Средние века. Тогда здесь можно было свободно покупать и продавать землю, что и делали герцог Брабант и лорд Брэд. Род первого занимался земледелием и скотоводством, поэтому он пытался выкупить больше пастбищ и полей, которые располагались хаотично. Когда был подписан Вестфальский мир, эти территории вошли в состав Северных земель, то есть Нидерландов и испанской колонии, которая стала Бельгией. А после подписания Маастрихтского соглашения 1843 года такое необычное расположение границ закрепилось.

Это соглашение считалось неоспоримым, и никто даже не думал упростить разделение между странами. Но когда независимая Бельгия и Нидерланды захотели обустроить границу, это оказалось таким сложным делом, что пришлось собрать двустороннюю комиссию, которая разбирала каждый островок и кусочек.

Граница посмотрели – теперь посмотрим страны

Барле — очень необычный и интересный городок, но все же крошечный, с населением всего 9 000 человек. Так что вам одного дня хватит с головой, чтобы его выучить вдоль и поперек. А что еще посмотреть в этих двух странах? Сейчас разберем поподробнее.

Бельгия

Брюссель

Фонтан "Писающий мальчик".

Королевский дворец.

Собор Михаила и Гудулы.

Квартал красных фонарей.

Музей Рене Магритта.

Музей Виктора Орта.

Музей грузовых автомобилей.

Музей комиксов.

Антверпен

Здание Железнодорожного вокзала.

Площадь Астрид.

Зоопарк – один из старейших в Европе.

Шоколадная мастерская Доминика Персона.

Музейный комплекс MAS.

Брюгге

Базилика Святой Крови Христовой.

Ратуша

Церковь Богоматери.

Музей пивоварения.

Музей шоколада.

Музей картофеля фри.

Гент

Средневековый замок Гравенстин.

Ратуша, колокольня Белфорт и ее смотровая площадка.

Дома Гильдий.

Собор Св. Бавона.

Мост Святого Михаила.

Нидерланды

Амстердам

Рейксмузеум – музей на несколько кварталов.

Дом Анны Франк.

Площадь Дам и Королевский дворец.

Блошиный рынок IJ-Hallen.

Музей флуоресцентного искусства Electric Ladyland.

Кошачья лодка Poezenboot.

Музей конопли (Hash, Marihuana & Hemp Museum).

Роттердам

Морской музей.

Кубические дома.

Утрехт

Дом собора.

Обсерватория Сонненборг – музей астрономии.

Гаага

Бинненхоф – бывшая резиденция королей.

Риддерзаал – замок с тронным залом королевской династии на территории Бинненхофа.

И в Бельгии, и в Нидерландах есть, что посмотреть. Чтобы рассказать обо всех их достопримечательностях, одной статьи не хватит. Но надеемся, что мы вдохновили вас на поездку.

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