Альтернатива морю: водоемы Хмельнитчины, возле которых можно отдохнуть в конце лета

Чтобы хорошенько расслабиться, не обязательно ехать в Одессу. В Украине есть множество живописных локаций, которые не оставят вас безразличными. Куда отправиться на летний уикенд – рассказываем ниже.

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Водопад Бурбун, село Лысец

Природная жемчужина прячется в укромном уголке каньона реки Бобровка. Пятиметровый водопад впадает в небольшое озеро с прозрачной бирюзовой водой. Со всех сторон он окружен скалами, покрытыми мхом и папоротником. Температура воды здесь всегда низкая, даже в жаркие летние дни. Это обусловлено особым составом пород, из которых сформировалось ущелье.

Если раньше об этом уютном месте знали только местные жители, то сегодня водопад стал настоящей туристической меккой. Путешественники со всей страны приезжают сюда, чтобы почувствовать единение с природой и насладиться незабываемыми пейзажами.

Лучшее время для отдыха в будние дни, когда меньше толпы. Рядом с локацией обустроили скамейки со столиками. А у самого водоема оборудовали зону с пирсами и тарзанкой. Выше по течению находится лужайка для кемпинга, а неподалеку – источник с кристально чистой водой.

Как добраться? С Хмельницкого автомобилем нужно проехать 83 километра, это примерно 1,5 часа. Или добраться автобусом до поселка, оттуда — пешком.

Малиевецкий водопад

Когда-то здесь проживали древнерусские племена. Впоследствии в XII веке эти земли перешли в собственность известного польского рода Орловских. Семья здесь построила дворец и обустроила парк. Существует легенда, что здесь спрятаны сокровища состоятельных властителей. А ночью можно услышать тихие голоса, ведущие к тайникам с золотом и драгоценностями.

Искусственный фонтан располагается на скале высотой 18 метров. Он считается самым высоким в Подолье. Также здесь есть пещера, где когда-то существовал древний раннеславянский монастырь. Ширится мнение, что в этом подземелье скрывался от преследований знаменитый атаман Устим Кармалюк.

Голубые озера, село Стриганы

Водоемы образовались на месте бывших карьеров. Они славятся чистейшей прозрачной водой и живописными берегами. Побережье окружено сосновым лесом, среди которого встречаются березы. Здесь растут разнообразные ягоды и редкие растения: росичка круглолистая, плаун колючий, черника, голубика и т.д. А еще здесь водятся щука, карась, окунь, карп, раки и обитают дикие утки и лебеди.

Как добраться? С Хмельницкого путешествие на автомобиле продлится более 2 часов. Также сюда ходят пригородные автобусы.

Бакота, село Колодеевка

Первое письменное упоминание о затопленном поселении датируется 1024 годом. Однако археологические исследования указывают, что люди населяли эти земли задолго до того. Одноименный залив входит в Национальный природный парк "Подольские Товтры".

Советуем попробовать SUP-серфинг, прогулки на катере, катамаране или яхте. А еще это отличное место для практикования дайвинга. Также рекомендуем совершить полет на параплане. С высоты откроется невероятный вид на водоем. Туристы часто приезжают сюда на несколько дней с палатками. Особенность этой местности – сказочные закаты.

Для купания рекомендуем выбрать Белогорский пляж. Здесь относительно пологий вход в воду. Но имейте в виду, берег и дно преимущественно каменистые.

Если у вас будет больше времени, обязательно посетите Каменец-Подольскую крепость. В XX веке сооружение участвовало в двух Мировых войнах, а сам город провозглашали столицей УНР.

Кстати, локация не раз становилась съемочной площадкой для кинокартин. Здесь сняли кадры из лент "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Богдан-Зиновий Хмельницкий" и "Дума о Тарасе Бульбе".

Как добраться? Лучший способ – собственный автомобиль или организованная экскурсия. От Хмельницкого сюда также регулярно ходят автобусы. Если едете на авто, придется оставить его на специальной стоянке, а дальше пройтись пешком.

Украина очаровывает своими природными чудесами. Зовите друзей и отправляйтесь на желаемый отдых.

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