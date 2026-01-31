Альтернатива Майорке: где провести незабываемый отпуск в Испании

Испания ежегодно привлекает миллионы путешественников своими солнечными пляжами, вкусной кухней и яркой культурой. Однако такие известные направления, как Майорка или Марбелья, часто страдают от чрезмерного количества отдыхающих, высоких цен и шумных толп.

Многие туристы ищут более спокойные альтернативы, где можно наслаждаться морем и атмосферой без постоянного ощущения переполненности. Одним из таких мест является Эстепона – курортный городок в регионе Коста-дель-Соль на юге Испании. Он сохраняет аутентичный андалузский колорит, предлагает качественные пляжи и умеренные цены.

Именно поэтому Эстепона все чаще появляется в рекомендациях как идеальная замена переполненным курортам, пишет Daily Express.

Почему Эстепона выигрывает у популярных соседей

Эстепона с населением около 80 тысяч человек до сих пор сохраняет атмосферу большой рыбацкой деревни, хотя и превратилась в современный курорт. В отличие от Марбельи или Фуэнхиролы, здесь значительно меньше многоэтажных отелей, шумных вечеринок и массового туризма.

Город славится своей 21-километровой береговой линией с чистыми пляжами, среди которых особенно выделяются Плайя-де-ла-Рада и Плайя-дель-Кристо – оба имеют награду "Голубой флаг" за высокое качество воды и экологичность. Зимой температура редко опускается ниже +12-18 °C, а летом держится в комфортных +25-30 °C, что делает Эстепону привлекательной круглый год.

Атмосфера, кухня и прогулки по городу

Центральная часть Эстепоны – это очаровательный Старый город с узкими мощеными улочками, белыми домами и множеством цветов на балконах и стенах. Город активно развивает проекты озеленения, поэтому прогулки здесь напоминают пребывание в живой картинке.

Рыбацкое наследие отражается в многочисленных ресторанах морепродуктов, где подают свежую рыбу, паэлью и местные тапас по умеренным ценам.

Туристы отмечают, что Эстепона сочетает в себе расслабленную атмосферу, хорошие пляжи и ощущение настоящей Испании – без чрезмерного коммерческого блеска. Именно поэтому это место все чаще выбирают те, кто хочет отдохнуть спокойно и аутентично.

