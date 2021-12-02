В Киеве определили лауреатов бизнес премии 'Cabinet Boss. TOP-50'

29 ноября в Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Всеукраинской бизнес-премии "Cabinet Boss.TOP-50".

"Цель премии "Cabinet Boss.TOP-50" – объединить бизнес сообщества, учредителей социальных и общественных проектов, обратить внимание потенциальных инвесторов именно к тем представителям нашей страны, для кого на первой ступени построения бизнеса стоит здоровая конкуренция и социально ответственный бизнес" – подчеркнула Марина Филипенко, соучредитель премии.

Гостей вечера приехала поздравить мировая звезда Minnelli, а также звезды украинского шоу-бизнеса: SLAVA KAMINSKA, группа "КОРРУПЦИЯ", СолоХа, Мила Нитич. Церемонию награждения лауреатов провели Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

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"Учрежденная нами премия не только один из инструментов проявления пиара, а действительно мощный повод для достижения экономического успеха нашей страны. Также хочу подчеркнуть, что мы провели церемонию награждения, соблюдая все карантинные правила, 29 ноября собрались представители малого и среднего бизнеса, авторы социальных и общественных проектов не столько поздравить друг друга с достижениями, но и провести переговоры о возможных коллаборациях друг с другом" - заявила Светлана Бондарь, соучредительница премии, бизнеследи.

В Экспертный совет "Cabinet Boss.TOP-50" были приглашены общественные и политические деятели Украины, бизнесмены, ведущие специалисты по конкретным направлениям государства: Евгений Червоненко, Виктория Файнблат, Валентина Маркевич, Виталий Войтович, Андрей Матюха, Юлия Игнатова, Мирослава Ломакина, Лариса Билозир, Ростислав Бондарь, Юрий Чертков.

В этом году организаторами премии было решено наградить специальной премией за инновационный социальный проект года – "Право на комфорт" архитектор-дизайнер Викторию Файнблат.

"Я как мама двоих детей прекрасно понимаю все потребности маленьких наших украинцев: им нужна не только забота и участие родителей, но также и внимание со стороны общественности. Поскольку именно из этих маленьких чистых детей вырастит будущее нашей страны. Мы обязаны, именно не побоюсь этого слова, обязаны сделать все возможное, что есть в наших силах, для того, что наши дети стали примером эрудиции, независимости, толерантности, инновационной вовлеченности для всего мира", - подчеркнула Виктория Файнблат.

FAVBET - "За вклад в становление и развитие игорной индустрии", "Право на комфорт" - "Инновационный социальный проект года", Александр Гапон (Ukraine Foods) - "Лучшая аграрная компания года", Европейское туристическое страхование - "Лучшая страховая компания года" , Игорь Савчук - "За весомый вклад в развитие национальной кухни", группа компаний Premier FOOD (TM "Mr Grill") - "Лидер ресторанного и streetfood рынка", Наталья Баласинович - "Городской голова Года", ООО "ЕВРОПРОЕКТСТРОЙ" - "Строительная компания года", словенская компания Qbe Group - "Инновационное электротехническое оборудование", Клиника CALM - "Лидер эстетической и лазерной медицины", Константин Кривопуст - "INTERNATIONAL LAW EXPERT", GEOS - "НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО", NEMO - "Лучший отель , Gulliver - "Лучший торгово-развлекательный центр", V-Art medical Aesthetics - "Открытие года в косметологической медицине", Наталья Кравченко - "Нотариус года", Эскулаб - "Медицинская лаборатория года: качество, надежность, инновации", Полина Крупчак - "Благотворительный деятель года", Леся Никитюк - "Медиа персона года", Оксана Байрак - "Лучший кинорежиссер", Club Olympus at Hyatt Regency Kiev - "Здоровье и Фитнес", "Проэксп" - "Лидер по предоставлению консалтинговых услуг" в сфере строительства", BRANDFACE - "Лучший проект по развитию для женщин", Юрий Сугак - "Лучший главный редактор информационного телевещания", НАШ - "Лидер информационного вещания", OBOZREVATEL – "Синегрия TV и интернет-издание", Славянские Баны - " Лечебно-восстановительный комплекс года", Ольга Лящук - "Самая сильная женщина планеты", Михаил Завьялов - "Самая легендарная спортивная личность", Валерия Байрамова - "Эстетический стоматолог года", Pierre Cardin - "Международный бренд года", Party Bus - "Лидер в предоставлении транспортных элитных услуг", Игорь Буранов - "Социальный деятель года", Виталий Жадобин - "Специалист земельного права", Студия GOVOR Production - "Лучший продакшн года", Parfum Büro - "Самый масштабный украинский бренд нишевой парфюмерии", Кр ащий организатор Международных конкурсов красоты", Инна Плахотнюк - "Лидер социально-образовательных проектов Украины", MISS DIAMOND - "Лучший Fashion бренд года", Coollaser - "Клиника реконструктивно-клеточной медицины с филиалом в США", Minelli - "Самый популярный европейский хит" , SLAVA KAMINSKA - "Сольный проект года", Анна Свиридова - "Радио продюсер года", Мила Нитич - "Самый мощный голос Украины", СолоХа - "Самая спортивная певица Украины", DJ NANA - "Лучшая диджейка страны", Екатерина Король - "Найкрай журналист в сфере шоу-бизнеса", Геннадий Ветер - "Лучший музыкальный телепродюсер", Анна Романько - "Fashion стилист года", Елена Рута - "Эксперт холистической терапии сознания", SV Concert - "Лучшее концертное агентство", Александр Пашко - "Лучшая благотворительная организация года", Анна Максимчук - "Политическая пиарница года", Exotic flower - "Лучшая студия флористики и декора", Chesnovskiy proaudio - "Уровень любого масштаба", Даниил Усов - "Будущее нации", Усама Кафа - "Самая большая сеть рестора нив", Александр Коваленко - "Лучшая стоматологическая клиника года", Дарья Чубовская - "Звездный визажист Украины", BODYLIKE - "Лучший Beauty бизнес-проект года", Ирина Самсоненко - "Лучший культурный деятель", Марина Осаула - "PR агент года" , Ирина Марчук - "Международный Дом моды", POLYTECH - "Лучшая компания в сфере производства полиграфической и сувенирной продукции", AYA - INTERNATIONAL TALANT.

В этом году генеральный партнер премии – международная Entertainment Tech компания – Favbet, официальные партнеры: "Право на Комфорт", National Security, Windrose, Global Records, Европейская Страховая Компания, INTERNATIONAL LAW EXPERT, CALM, Premier Food & Mr. Grill, LuckyLook, COOLLASER, Makatsaria jewelry, Prosecco Serena, i100group, Эскулаб, Club Olympus на Hyatt Regency Kiev, Miss Diamond, NEMO, GEOS, Remy Martin, Украина Foods, V-Art медицинские эстетики, ООО "ЕВРОПРОЕКТСТРОЙ", " friends", ™"RapidHrom", Felicità, ZEUZ, Shapovalovska, "Dr. Bubnova", Sophienwald.

Организаторы церемонии: "PR Advertising & event agency by Marina Philipenko", "Zerkalo promo agency" и Леся Егорченко.