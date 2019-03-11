"Забыли о России?!" Затулин пригрозил Украине из-за выборов

Депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин заявил, что Россия якобы имеет все основания не признавать законность выборов в Украине.

Поводом для этого, по его словам, является отсутствие возможности проголосовать у жителей временно оккупированных его же страной Крыма и Донбасса. Наглые претензии по этому поводу российский депутат озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Константин Затулин Скриншот видео

"В нынешней ситуации, мы это уже много раз диагностировали, выборы, которые проходят, не могут быть признаны представительными, а, значит, законными. Потому что огромное количество граждан Украины в них не примут участие. И если следовать логике Украины, граждане, живущие в Крыму, тоже обязаны были быть зачислены, но они совершенно точно принимать участие в этом не будут. Так же, как не будут те, кто живет в Донецке, Луганске, те, кто уехал из Украины. Им запрещено просто, им не дают возможности такой. Соответственно, кто бы не победил, выборы эти — явно ущербные", — высказался Затулин.

Кроме того, он упрекнул Украины в том, что она якобы изначально выбрала неверный путь, решив противостоять России. Скандальный депутат Госдумы заявил, что украинцы сами загнали себя в тупик.

Выборы в Украине "Крым.Реалии"

"Невозможно, как вы рассказываете всем, в Европу, забыв о том, что есть граница с Россией! Это невозможно! И сама цель бороться с Россией была с самого начала ложная! И дурить Россию, обманывать, чем вы занимались в течение всего срока своей независимости, — это привело в результате к перевороту, к Майдану и ко всему другому. Ну, сколько можно наступать на грабли?!" — язвительно подытожил Затулин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее он заявил, что не менее эффективным, чем война, в Украине было бы воздействие на "российских соотечественников" и работа с пророссийскими политическими силами.

Также Затулин оскандалился, сказав, что Россию устроила бы только такая новая власть Украины, которая превратила бы ее в федерацию. Вместе с тем, он признал, что такое развитие событий, о котором мечтает Кремль, маловероятно.

Одиозный депутат РФ цинично заявил, что без гибели Небесной Сотни на Майдане страна-агрессор не смогла бы захватить Крым. Он назвал это преступление "праздником со слезами на глазах".

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