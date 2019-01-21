Затулин проговорился о цели России на выборах в Украине

Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин заявил, что Россию устроила бы только такая новая власть соседней страны, которая превратила бы ее в федерацию.

Вместе с тем, он признал, что такое развитие событий, о котором мечтает Кремль, маловероятно. Наглыми планами страны-агрессора Затулин поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Константин Затулин РИА "Новости"

"То, что происходит сейчас в Украине, — это очередная попытка выдать желаемое за действительное, изобразить бег на месте. Хотя ничего принципиального на самом деле в результате этих выборов решено не будет, к сожалению. Принципиальным было бы, если бы пришли бы к власти в Украине, в чем я сомневаюсь, политики, которые бы предложили реальную федеративную реформу, о чем много раз все говорили. Но вместо этого они теперь переживают новый прилив центризма", — возмутился скандальный российский депутат.

Константин Затулин Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко также нагло заявил, что Украина якобы должна окончить войну на Донбассе, дать ему права широкой автономии, а сама превратиться в федерацию.

О федерализации Украины заговорили и кремлевские пропагандисты. Они увидели признаки ее приближения в отмене запрета на русскоязычный культурный продукт во Львовской области.

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