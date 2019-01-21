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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Затулин проговорился о цели России на выборах в Украине

2.1тЧитать материал на украинском

Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин заявил, что Россию устроила бы только такая новая власть соседней страны, которая превратила бы ее в федерацию.

Вместе с тем, он признал, что такое развитие событий, о котором мечтает Кремль, маловероятно. Наглыми планами страны-агрессора Затулин поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Константин Затулин

Константин Затулин

РИА "Новости"

"То, что происходит сейчас в Украине, — это очередная попытка выдать желаемое за действительное, изобразить бег на месте. Хотя ничего принципиального на самом деле в результате этих выборов решено не будет, к сожалению. Принципиальным было бы, если бы пришли бы к власти в Украине, в чем я сомневаюсь, политики, которые бы предложили реальную федеративную реформу, о чем много раз все говорили. Но вместо этого они теперь переживают новый прилив центризма", — возмутился скандальный российский депутат.

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''Протянете ноги'': Затулин дерзко пригрозил Украине из-за Донбасса
Константин Затулин

Константин Затулин

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • глава запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко также нагло заявил, что Украина якобы должна окончить войну на Донбассе, дать ему права широкой автономии, а сама превратиться в федерацию.

  • О федерализации Украины заговорили и кремлевские пропагандисты. Они увидели признаки ее приближения в отмене запрета на русскоязычный культурный продукт во Львовской области.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Да, Костя, молодец! Сказал, типа не хрен бабки вкладывать в предателей их все равно украинцы не выберут. И не видать вам Украины как своих ушей!
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Козёл, В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное". - Карл Густав Юнг в одном из интервью. Цитата актуальна и сейчас!!
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