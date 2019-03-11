"Забули про Росію?!" Затулін пригрозив Україні через вибори

Депутат нелегітимної Державної думи Костянтин Затулін заявив, що Росія нібито має всі підстави не визнавати законність виборів в Україні.

Приводом для цього, за його словами, є відсутність можливості проголосувати у жителів тимчасово окупованих його ж країною Криму і Донбасу. Нахабні претензії з цього приводу російський депутат озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Костянтин Затулін Скріншот відео

"У нинішній ситуації, ми це вже багато разів діагностували, вибори, які проходять, не можуть бути визнані представницькими, а, значить, законними. Тому що величезна кількість громадян України в них не візьмуть участь. І якщо слідувати логіці України, громадяни, які живуть у Криму, теж зобов'язані були бути зараховані, але вони абсолютно точно брати участь в цьому не будуть. Так само, як і не будуть ті, хто живе в Донецьку, Луганську, ті, хто виїхав з України. Їм заборонено просто, їм не дають можливості такої. Відповідно, хто б не переміг, вибори ці — неповноцінні", — висловився Затулін.

Крім того, він дорікнув Україну тим, що вона нібито від початку обрала невірний шлях, вирішивши протистояти Росії. Скандальний депутат Держдуми заявив, що українці самі загнали себе в глухий кут.

Вибори в Україні "Крим.Реаліі"

"Неможливо, як ви розповідаєте всім, в Європу, забувши про те, що є кордон з Росією! Це неможливо! І сама мета боротися з Росією була від самого початку помилкова! І дурити Росію, обманювати, чим ви займалися протягом всього терміну своєї незалежності, — це призвело в результаті до перевороту, до Майдану і до всього іншого. Ну, скільки можна наступати на граблі?!" — уїдливо підсумував Затулін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше він заявив, що не менш ефективним, ніж війна, в Україні був би вплив на "російських співвітчизників" і робота з проросійськими політичними силами.

Також Затулін осоромився, сказавши, що Росію влаштувала б тільки така нова влада України, яка перетворила б її на федерацію. Разом з тим, він визнав, що такий розвиток подій, про який мріє Кремль, малоймовірний.

Одіозний депутат РФ цинічно заявив, що без загибелі Небесної Сотні на Майдані країна-агресор не змогла б захопити Крим. Він назвав цей злочин "святом зі сльозами на очах".

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