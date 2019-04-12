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Вибори президента України 2019

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Зеленському та Порошенку виділили ефірний час для агітації: озвучені дати

2.7тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія визначила черговість надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації кандидатам на пост президента Петру Порошенку і Володимиру Зеленському.

У прес-службі ЦВК повідомили, що 12 квітня під час чергового засідання Центральної виборчої комісії було розподілено ефірний час на телеканалі і радіо "Суспільне".

"Ефірний час кандидатам на пост президента України на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення надано 18 квітня 2019 року в такій черговості: Зеленському В.О. - з 20.00 до 20.30, Порошенку П.О. - з 20.51 до 21.21. А на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо - 17 квітня 2019 року: Зеленському В.О. - з 19.00 до 19.30, Порошенку П.О. - з 20.00 до 20.30", - пояснили в ЦВК.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в команді Зеленського поставили крапку в питанні проведення дебатів з Порошенком, заявивши, що чекатимуть опонента 19 квітня на НСК "Олімпійському". У президента ж відповіли, що він може і не з'явитися на стадіоні, оскільки має намір у цей день відвідати студію "Суспільного".

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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