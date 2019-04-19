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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский vs Порошенко: ЦИК сделала важное заявление перед вторым туром выборов

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В ЦИК перед вторым туром выборов президента Украины предупредили, чтобы избиратели не портили бюллетени и не делали фото в кабинке для тайного голосования.

Об этом в Facebook написала глава ЦИК Татьяна Слипачук. Она отметила, что во время первого тура выборов почти четверть миллиона бюллетеней признаны недействительными.

"Причиной этого стали, порой и незаконные, действия граждан. Бюллетени сознательно портили. Но это не проявление позиции. Это, фактически, оскорбление большого количества людей: работников "Полиграфкомбината "Украина", которые работали даже ночью, чтобы вовремя напечатать и упаковать; людей, которые развозили бюллетени. В конце концов, членов участковых комиссий, которые эти бюллетени получили, выдавали, а потом и считали", – подчеркнула она.

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Председатель Комиссии напомнила, что законом запрещено делать фото и видео в кабинке для тайного голосования или же публично демонстрировать результаты своего волеизъявления.

"Поэтому действия некоторых избирателей, в том числе и политиков, во время дня голосования 31 марта, когда в сети публиковались фото бюллетеней с их выбором или публично демонстрировались бюллетени в УИК – нарушение тайны голосования", – акцентировала Слипачук.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Зеленский vs Порошенко

Зеленский vs Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародован свежий соцопрос перед выборами президента Украины.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ЦИК
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