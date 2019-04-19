Зеленський vs Порошенко: ЦВК зробила важливу заяву перед другим туром виборів

У ЦВК перед другим туром виборів президента України попередили, щоб виборці не псували бюлетені і не робили фото в кабінці для таємного голосування.

Про це в Facebook написала глава ЦВК Тетяна Сліпачук. Вона зазначила, що під час першого туру виборів майже чверть мільйона бюлетенів визнані недійсними.

"Причиною цього стали, часом і незаконні, дії громадян. Бюлетені свідомо псували. Але це не прояв позиції. Це, фактично, образу великої кількості людей: працівників "Поліграфкомбінату "Україна", які працювали навіть вночі, щоб вчасно надрукувати і упакувати; людей, які розвозили бюлетені. Зрештою, членів дільничних комісій, які ці бюлетені отримали, видавали, а потім і рахували", – підкреслила вона.

Голова Комісії нагадала, що законом заборонено робити фото та відео в кабінці для таємного голосування або ж публічно демонструвати результати свого волевиявлення.

"Тому дії деяких виборців, в тому числі і політиків, під час дня голосування 31 березня, коли в мережі публікувалися фото бюлетенів з їх вибором або публічно демонструвалися бюлетені в ДВК – порушення таємниці голосування", – акцентувала Сліпачук.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

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