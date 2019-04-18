"Не удалось завершить войну!" Порошенко внезапно обратился к украинцам

Действующий глава государства и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко 18 апреля обратился к народу.

В видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, он попросил поддержать его на выборах, однако заявил, что примет любой выбор (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Дорогие украинцы! Обращаюсь к вам как президент накануне очень важного события, которое произойдет 21 апреля. Мы вместе прошли непростой путь и прежде всего упомяну о том, что не получилось, и чем я сам недоволен, и за что я искренне прошу прощения!" - начал президент.

"Больше всего беспокоит то, что не удалось завершить войну, потому что ключ от мира не в наших руках, и обидно, что миллионы людей живут в бедности, и мы еще не преодолели последствий кризис, который вызвала российская агрессия", - продолжил Порошенко.

Петр Порошенко скриншот видео

Он также признался, что допустил некоторые тактические просчеты.

"Мы недостаточно продвинулись в борьбе с коррупцией, но политика – это искусство возможного, если даже верить в то, что президент может все, он не может все и сразу, а не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Я лично допустил много тактических просчетов, но уверен, что не ошибся в вопросах государственнической стратегии", - отметил он.

Президент напомнил главные достижения – армия, соглашение об ассоциации с Евросоюзом, безвизовые и международная коалиция о поддержке Украины, режим санкций, который ослабляет Россию и сдерживает ее агрессию, Томос, децентрализация.

"За 5 лет Путин не достиг ни одной своей стратегической цели по Украине. Пытался атаковать нас с фронта и подорвать с тыла – ничего у него не получилось. Он жаждет реванша, он не отказался от планов уничтожить Украину, побаловать нас независимостью и размыть нашу национальную идентичность", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, первое, что Путин ставит себе целью – немедленно остановить курс в Евросоюз и НАТО как систему коллективной безопасности.

"Она России не по зубам, а нас она активно защитит. Кремль приложит немало усилий для формирования лояльного к Москве большинства. Это по результатам парламентских выборов, а уже сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного новичка на посту президента Украины, который легко переигрывает и в сфере безопасности, и на дипломатическом, и политическом фронтах", - добавил он.

Порошенко считает, что Украине нужен лидер, который способен противостоять Путину и срывать его хищные планы.

"Украине нужен верховный главнокомандующий, который способен организовать сильную армию, крепкую оборону и на этой основе достичь мира", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы начали получать телефонные звонки с незнакомого номера от Порошенко. В сообщении он просит поддержать его "курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривню, а не инфляцию, путь в ЕС и НАТО".

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