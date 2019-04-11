"Зеленский простил Порошенко, но..." Появились новые детали дебатов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский больше не требует извинений на дебатах от своего соперника, действующего президента Украины Петра Порошенко.

Зеленский, как и планировал ранее, собирается прийти на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский", сообщил один из спикеров избирательной компании этого кандидата Дмитрий Разумков в интервью BBC Украина.

"Позиция Зеленского была озвучена – мы к дебатам готовы и идем на них. Зеленский ответил, что уже не обижается, простил. А что относительно украинского общества... Дело же не в Зеленском. Вопрос, что такого неуважения к избирателям оппонента на украинских выборах я не припоминаю давно", – заявил член команды Зеленского.

По мнению Разумкова, формат дебатов не принесет обществу никакой практической пользы.

"Думаю, что дебаты правильно было бы провести сначала в формате отчета: что было сделано за пять лет", – сообщил спикер.

Разумков также отметил, что между штабами соперников не ведется коммуникация и никто не выступал ни с какими предложениями.

Как писал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов – телестудию.

8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский – на 19 апреля.

В команде Владимира Зеленского заявили, что рассматривают вариант проведения дебатов с Петром Порошенко в формате телемоста из студии Национальной общественной телерадиокомпании и НСК "Олимпийский".

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