Помог Порошенко: появилось объяснение, почему резко вырос рейтинг Зеленского 

Каждый второй украинец, который намерен голосовать за кандидата в президенты Владимира Зеленского, мотивирует свое решение тем, что он настроен против его оппонента - Петра Порошенко.

Об этом на брифинге сообщил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, ссылаясь на опрос, передает "УП".

"Избирателей Зеленского мы спросили, а вот, голосуя за Зеленского, вы голосуете за самого кандидата или скорее против Петра Порошенко? Мы получили, что 41% избирателей Владимира Зеленского скорее голосуют против Петра Порошенко, чем за Зеленского", - пояснил он.

Владимир Зеленский РБК-Украина

При этом 57% избирателей Зеленского ответили, что будут голосовать больше за Зеленского, чем против Порошенко.

В то же время 75% избирателей, которые готовы поддержать во втором туре Порошенко, голосуют скорее за него. Лишь 22% респондентов заявили, что голосуют против Зеленского.

По словам Антиповича, две трети избирателей считают, что голос за Зеленского - это голос против существующей ситуации в стране.

В исследовании также отмечается, что среди избирателей самого Порошенко почти 40% голосуют не столько за Порошенко, как против Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, данные опроса Центра Разумкова показывают, что во втором туре украинцы голосовали бы следующим образом:

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