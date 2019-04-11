"Зеленський пробачив Порошенка, але..." З'явилися нові деталі дебатів

Кандидат у президенти Володимир Зеленський більше не вимагає вибачень на дебатах від свого суперника, чинного президента України Петра Порошенка.

Зеленський, як і планував раніше, збирається прийти на дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський", повідомив один із спікерів виборчої компанії цього кандидата Дмитро Разумков в інтерв'ю BBC Україна.

"Позиція Зеленського була озвучена – ми до дебатів готові і йдемо на них. Зеленський відповів, що вже не ображається, пробачив. А щодо українського суспільства... Справа ж не в Зеленському. Питання, що такої неповаги до виборців опонента на українських виборах я не пригадую давно", – заявив член команди Зеленського.

На думку Разумкова, формат дебатів не принесе суспільству жодної практичної користі.

"Думаю, що дебати правильно було б провести спочатку у форматі звіту: що було зроблено за п'ять років", – повідомив спікер.

Разумков також зазначив, що між штабами суперників не ведеться комунікація і ніхто не виступав ні з якими пропозиціями.

Як писав OBOZREVATEL:

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