"Зеленський пробачив Порошенка, але..." З'явилися нові деталі дебатів

Кандидат у президенти Володимир Зеленський більше не вимагає вибачень на дебатах від свого суперника, чинного президента України Петра Порошенка.
Зеленський, як і планував раніше, збирається прийти на дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський", повідомив один із спікерів виборчої компанії цього кандидата Дмитро Разумков в інтерв'ю BBC Україна.
"Позиція Зеленського була озвучена – ми до дебатів готові і йдемо на них. Зеленський відповів, що вже не ображається, пробачив. А щодо українського суспільства... Справа ж не в Зеленському. Питання, що такої неповаги до виборців опонента на українських виборах я не пригадую давно", – заявив член команди Зеленського.
На думку Разумкова, формат дебатів не принесе суспільству жодної практичної користі.
"Думаю, що дебати правильно було б провести спочатку у форматі звіту: що було зроблено за п'ять років", – повідомив спікер.
Разумков також зазначив, що між штабами суперників не ведеться комунікація і ніхто не виступав ні з якими пропозиціями.
Як писав OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".
Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.
Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів – телестудію.
8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їхньому проведенні на НСК "Олімпійський".
10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський – 19 квітня.
У команді Володимира Зеленського заявили, що розглядають варіант проведення дебатів із Петром Порошенком у форматі телемосту зі студії Національної громадської телерадіокомпанії та НСК "Олімпійський".
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