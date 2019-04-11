Зеленський випереджає Порошенка більш ніж удвічі: дані свіжого соцопитування

Кандидат у президенти України, відомий шоумен Володимир Зеленський більш ніж удвічі випереджає чинного главу держави Петра Порошенка в другому турі виборів.

Як повідомила українська журналістка і шеф-редактор видання "Лівий берег" Соня Кошкіна, за нього готові проголосувати 49,3% українських виборців, за Порошенка — тільки 20,6%.

Відмовилися відповідати на питання – 9,7% опитаних, не визначилися з вибором – 20,4% українців. Дані соціального опитування, яке провів Центр Разумкова з 5 по 9 квітня, Кошкіна опублікувала в своєму телеграм-каналі.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко replyua.net

Що стосується причин, через які українці готові підтримати кандидатів, то вони, за словами журналістки, такі:

Володимир Зеленський:

він – представник "молодого покоління" (42,6%)

люди розчарувалися в професійних політиках (39,6%)

голосування за нього – проти Порошенка (37,5%)

"простий" кандидат "з народу" (34%)

Петро Порошенко:

безвіз – його заслуга (37,5%)

Томос (34,4%)

його підтримує Захід (24,4%)

посилення армії (23,7%)

Опитані українці також назвали мінуси кандидатів у президенти України, уточнила Кошкіна.

Володимир Зеленський:

немає необхідних знань (38,1%)

люди не знають його справжнього, його поглядів (35,2%)

комедіант не може керувати державою (33,4%)

шоумен – не Головнокомандувач (30,6%)

Петро Порошенко:

тарифи (56,4%)

оточення заробляє на оборонці (50,7%)

Україною, як і раніше, правлять олігархи (47,7%)

погіршення економічної ситуації (39,6%)

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