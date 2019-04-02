"Зеленский - не Янукович!" Портников поставил политический диагноз украинцам

Во время президентских выборов украинским гражданам нужно объединиться перед угрозой краха.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо", отмечая важность единства.

"Когда участники Майдана - и политики, и активисты - говорят о ползучем реванше, о том, что возможная победа Владимира Зеленского во втором туре выборов президента страны будет означать очередную победу "Малороссии" над Украиной, я вновь хочу напомнить им свой простой тезис о необходимости объединения перед угрозой краха и государства, и все еще слабой политической нации", - подчеркнул он.

"Я был уверен, что после нападения России на Украину вопрос единения национал-демократов решится сам собой, но не тут то было! Опять борьба амбиций, опять интерес к финансовым потокам, опять постоянные заявления на эфирах, что национальное единство - путь к диктатуре. Опять эта детская безответственность, от которой меня уже тошнит", - добавил журналист.

Владимир Зеленский Еспресо

По его словам, на этих выборах президента украинцам, как всегда, помешало отсутствие единства.

"И понятно, что разбитую чашку не склеить никакими выборами. Такие чашки склеиваются только кровью новых восстаний или новых военных конфликтов. Но я спешу успокоить тех, кто считает, что избрание президентом Владимира Зеленского приведет к таким потрясениям. Не приведет. Зеленский - не Янукович. Будет жить сам и даст жить другим", - предположил Портников.

Он подчеркнул, что мы приближаемся к эпохе безудержного оппортунизма, когда каждый, кто предаст собственные идеалы, сможет вскочить в социальный лифт в обмен на отказ от Украины - ну или от России.

"За время этого президенства, этого ежедневного детского ожидания чуда, которое не произойдет, будут окончательно высмеяны и демонтированы все ценности, которые могли бы сшить эту вечно разобщенную страну - свой язык, своя церковь, свое понимание истории, своя идентичность. Украина рискует превратиться в территорию, так и не став настоящим государством. И это ее вечное промежуточное состояние, вне всякого сомнения, сегодня устроит ну буквально всех. Кроме вечно не способных к объединению украинцев", - заключил Портников.

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