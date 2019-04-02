"Зеленський - не Янукович!" Портников поставив політичний діагноз українцям

Під час президентських виборів українським громадянам потрібно об'єднатися перед загрозою краху.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на "Еспресо", відзначаючи важливість єдності.

"Коли учасники Майдану - і політики, і активісти - кажуть про повзучий реванш, про те, що можлива перемога Володимира Зеленського в другому турі виборів президента країни буде означати чергову перемогу "Малоросії" над Україною, я знову хочу нагадати їм свою просту тезу про необхідність об'єднання перед загрозою краху і держави, і все ще слабку політичну націю", - підкреслив він.

"Я був впевнений, що після нападу Росії на Україну питання єднання націонал-демократів вирішиться само собою, але не тут то було! Знову боротьба амбіцій, знову інтерес до фінансових потоків, знову постійні заяви на ефірах, що національна єдність - шлях до диктатури. Знову ця дитяча безвідповідальність, від якої мене вже нудить", - додав журналіст.

Володимир Зеленський Еспресо

За його словами, на цих виборах президента українцям, як завжди, завадила відсутність єдності.

"І зрозуміло, що розбиту чашку не склеїти ніякими виборами. Такі чашки склеюються тільки кров'ю нових повстань або нових військових конфліктів. Але я поспішаю заспокоїти тих, хто вважає, що обрання президентом Володимира Зеленського призведе до таких потрясінь. Не призведе. Зеленський - не Янукович. Буде жити сам і дасть жити іншим", - припустив Портников.

Він підкреслив, що ми наближаємося до епохи невтримного опортунізму, коли кожен, хто зрадить власні ідеали, зможе скочити в соціальний ліфт в обмін на відмову від України - ну або від Росії.

"За час цього президентства, цього щоденного дитячого очікування дива, яке не відбудеться, будуть остаточно висміяні і демонтовані всі цінності, які могли б пошити цю вічно роз'єднану країну - свою мову, свою церкву, своє розуміння історії, свою ідентичність. Україна ризикує перетворитися в територію, так і не ставши справжньою державою. І це її вічний проміжний стан, поза всяким сумнівом, сьогодні влаштує ну буквально всіх. Крім вічно не здатних до об'єднання українців", - уклав Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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