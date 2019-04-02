Порошенко или Зеленский? Букмекеры назвали фаворита 

Букмекерские конторы начали делать ставки на исход второго тура выборов президента Украины, за кресло которого борются Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Об этом в Facebook сообщил управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец, обнародовав рейтинги.

Так, данные Европейской букмекерской конторы bwin такие: коэффициент на победу Зеленского — 1,22, Порошенко — 4,0. Вероятность победы Порошенко — не более 25%.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Букмекерская контора Parimatch: коэффициент на победу Зеленского — 1,31, Порошенко — 3,1. Вероятность победы Порошенко — не более 32,3%.

Букмекерская контора Favorit: коэффициент на победу Зеленского — 1,45, Порошенко — 2,65. Вероятность победы Порошенко — не более 37,7%.

Букмекерская контора 1xbet: коэффициент на победу Зеленского — 1,33, Порошенко — 3,075. Вероятность победы Порошенко — не более 32,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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