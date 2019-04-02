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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко или Зеленский? Букмекеры назвали фаворита 

4.5тЧитать материал на украинском

Букмекерские конторы начали делать ставки на исход второго тура выборов президента Украины, за кресло которого борются Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Об этом в Facebook сообщил управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец, обнародовав рейтинги.

Так, данные Европейской букмекерской конторы bwin такие: коэффициент на победу Зеленского — 1,22, Порошенко — 4,0. Вероятность победы Порошенко — не более 25%.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Букмекерская контора Parimatch: коэффициент на победу Зеленского — 1,31, Порошенко — 3,1. Вероятность победы Порошенко — не более 32,3%.

Букмекерская контора Favorit: коэффициент на победу Зеленского — 1,45, Порошенко — 2,65. Вероятность победы Порошенко — не более 37,7%.

Букмекерская контора 1xbet: коэффициент на победу Зеленского — 1,33, Порошенко — 3,075. Вероятность победы Порошенко — не более 32,3%.

Порошенко или Зеленский? Букмекеры назвали фаворита 
Порошенко или Зеленский? Букмекеры назвали фаворита 
Порошенко или Зеленский? Букмекеры назвали фаворита 
Порошенко или Зеленский? Букмекеры назвали фаворита 

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Махно Володимир
Махно Володимир
я смотрю кацапы тоже ставки ставят.
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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
порошенко иди домой !
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У мародероов бандер нет ничего святого, они закладывают будущей своих детей в рабство)))
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