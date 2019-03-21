МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский назвал уступки, на которые готов ради Крыма и Донбасса

8.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский ради освобождения Донбасса и Крыма готов идти на языковые компромиссы.

Об этом он сообщил в комментарии "Новому времени". По словам Зеленского, чтобы вернуть оккупированные территории, нужно учитывать особенности региона.

"Можно рассматривать культурно-языковые особенности этих регионов. А что касается всего остального, то если бы они остались со свободной и независимой Украиной, уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда‑нибудь смогут иметь в РФ", ‒ заявил Зеленский.

Новости
"Один снялся в пользу Порошенко": Зеленский рассказал, когда представит свою команду

Напомним, что ранее кандидат на президентский пост сообщил, что в случае победы первым делом назначит "сильную команду" на должности в СБУ, Генпрокуратуру и Министерство иностранных дел.

Зеленский

Зеленский

Facebook "ЗеКомандна"

Как писал OBOZREVATEL, политический консультант предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в случае победы Зеленский столкнется с отсутствием поддержки парламентариев.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
84
21
Смешно
1
Интересно
5
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
поезд ушел
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Мне интересно, а где он возьмет сильную команду? И пока он не президент, то просто реально не представляет, сколько денег спиздиваются через затраты, типа на Донбас. И ещё не факт, что и у него жадность не перевесит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
"... уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда‑нибудь смогут иметь в РФ". Квартал - 95 ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения