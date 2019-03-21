Зеленский назвал уступки, на которые готов ради Крыма и Донбасса

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский ради освобождения Донбасса и Крыма готов идти на языковые компромиссы.

Об этом он сообщил в комментарии "Новому времени". По словам Зеленского, чтобы вернуть оккупированные территории, нужно учитывать особенности региона.

"Можно рассматривать культурно-языковые особенности этих регионов. А что касается всего остального, то если бы они остались со свободной и независимой Украиной, уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда‑нибудь смогут иметь в РФ", ‒ заявил Зеленский.

Напомним, что ранее кандидат на президентский пост сообщил, что в случае победы первым делом назначит "сильную команду" на должности в СБУ, Генпрокуратуру и Министерство иностранных дел.

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Как писал OBOZREVATEL, политический консультант предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в случае победы Зеленский столкнется с отсутствием поддержки парламентариев.

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