Зеленський назвав компроміси, на які готовий заради Криму і Донбасу

Кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський заради звільнення Донбасу готовий іти на мовні компроміси.

Про це він повідомив у коментарі для "Новое время". За словами Зеленського, щоб повернути окуповані території, треба враховувати особливості регіону.

"Можна розглядати культурно-мовні особливості цих регіонів. А що стосується всього іншого, то якби вони залишилися з вільною і незалежною Україною, вже отримали б на порядок більше прав і свобод, ніж колись зможуть мати в РФ", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше кандидат у президенти повідомив, що в разі перемоги спочатку призначить "сильну команду" на посади в СБУ, Генпрокуратуру та Міністерство закордонних справ.

Зеленський Facebook "ЗеКомандна"

Як писав OBOZREVATEL, політичний консультант передвиборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що в разі перемоги Зеленський зіткнеться з відсутністю підтримки парламентарів.

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