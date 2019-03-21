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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський назвав компроміси, на які готовий заради Криму і Донбасу

8.2тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський заради звільнення Донбасу готовий іти на мовні компроміси.

Про це він повідомив у коментарі для "Новое время". За словами Зеленського, щоб повернути окуповані території, треба враховувати особливості регіону.

"Можна розглядати культурно-мовні особливості цих регіонів. А що стосується всього іншого, то якби вони залишилися з вільною і незалежною Україною, вже отримали б на порядок більше прав і свобод, ніж колись зможуть мати в РФ", — заявив Зеленський.

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Нагадаємо, що раніше кандидат у президенти повідомив, що в разі перемоги спочатку призначить "сильну команду" на посади в СБУ, Генпрокуратуру та Міністерство закордонних справ.

Зеленський

Зеленський

Facebook "ЗеКомандна"

Як писав OBOZREVATEL, політичний консультант передвиборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що в разі перемоги Зеленський зіткнеться з відсутністю підтримки парламентарів.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
поезд ушел
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Мне интересно, а где он возьмет сильную команду? И пока он не президент, то просто реально не представляет, сколько денег спиздиваются через затраты, типа на Донбас. И ещё не факт, что и у него жадность не перевесит.
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CARGO 100
CARGO 100
"... уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда‑нибудь смогут иметь в РФ". Квартал - 95 ...
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