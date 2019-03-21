Будет борьба! Стало известно, что Зеленский сделает в первые 100 дней президентства

В случае победы на выборах украинского шоумена, кандидата в президента Украины Владимира Зеленского в первые 100 дней ему предстоит столкнуться с отсутствием поддержки в Верховной Раде.

Об этом в интервью рассказал политический консультант предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков. Он отметил, что парламенту будут предложены законопроекты по борьбе с коррупцией в стране.

"Будут те законопроекты, которые, Зеленский как президент сможет подать в первую очередь. Это закон о народовластии, который сегодня уже пишется. Это изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности со всех, вместе с законом об импичменте, вместе с законом об отзыве депутата, как Верховной Рады, так и местных советов", – сообщил политтехнолог.

Разумков подчеркнул, что претендентов на должности в Минобороны, в Генштаб, МИД и прочее будут выбирать на конкурсной основе.

"Этот вариант достаточно эффективен. Если мы проведем аналогию с Высшим Антикоррупционным судом, не так, как у нас подбираются на конкурсной основе главы ОДА. Там тоже много вопросов. А так, как формировался Высший Антикоррупционный суд. Проти, которого ВР стояла на дыбах и рассказывала, что мы теряем суверенитет, потому что, видите ли, у нас появляется комиссия из иностранных экспертов, которые могут, грубо говоря, аккредитовать или не аккредитовать тех или иных кандидатов", – объяснил он.

Разумков также добавил, что Зеленский как президент будет бороться с коррупцией.

"У нас есть две войны, одна на востоке. И там украинская армия более-менее сдерживает того агрессора, который сегодня есть. А другая война с коррупцией, которая ведется на протяжении многих лет на территории страны, внутри государства, но она пока далека от победы. Принятие этих законов радикально сможет снизить объем коррупции. Мы что, не знаем, как работает депутатская неприкосновенность. Мы что, не понимаем, как работает индульгенция в этом плане", – акцентировал консультант.

Владимир Зеленский

Кроме того, в случае победы Зеленский намерен ввести "нулевую" декларацию и закон о налоге на выведенный капитал.

"Введение этих двух позиций даст возможность существенно повлиять на экономику страны. Плюс, если говорим о сокращении коррупционной составляющей в бюджете, объемы ее даже никто толком просчитать не может. Кто-то говорит, что это треть, кто-то говорит, что это половина бюджета. Даже в аргументации с МВФ это достаточный механизм. Нулевая декларация позволяет привлечь в экономику страны те деньги, которые находятся или в кубышке, или в офшорах. И второй момент, это даст возможности снизить этот вот провал, в том числе коррупционная составляющая", – подытожил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В тройку предвыборных симпатий украинцев по-прежнему входят шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Западные дипломаты не знают, чего ожидать от актера Владимира Зеленского в случае его победы на президентских выборах в Украине.

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