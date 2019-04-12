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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський на камеру розповів, про що говорив з Макроном

2.2тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський залишився задоволений результатами зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном.

Про це лідер електоральних симпатій повідомив в коментарі журналісту "Радіо Свобода", додавши, що обговорювалися "найважливіші для України питання".

"Дуже класна і тепла атмосфера. Зустріч була дуже конструктивною. Я побачив перед собою лідера об'єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України. Говорили про життя, про головне. Говорили про припинення війни на Донбасі", - розповів Зеленський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, паралельно опонент Зеленського Петро Порошенко зустрічався в Німеччині з канцлером Ангелою Меркель.

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Особи
Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон
Місце
ФранціяПариж
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Позорище))) Ноги раздвигал на смотринах?))) колония бандер заслуживает в нищете существовать, мозгов нету.))))
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
ЗЕкоко має розповідати не НА камеру, але В камері
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