Зеленський на камеру розповів, про що говорив з Макроном

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський залишився задоволений результатами зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном.

Про це лідер електоральних симпатій повідомив в коментарі журналісту "Радіо Свобода", додавши, що обговорювалися "найважливіші для України питання".

"Дуже класна і тепла атмосфера. Зустріч була дуже конструктивною. Я побачив перед собою лідера об'єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України. Говорили про життя, про головне. Говорили про припинення війни на Донбасі", - розповів Зеленський.

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"Про життя, про головне говорили"



Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський рассказал про Зустріч з Емманюель Макрона pic.twitter.com/0kch6xcdi4 - Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, паралельно опонент Зеленського Петро Порошенко зустрічався в Німеччині з канцлером Ангелою Меркель.

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