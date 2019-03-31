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Выборы президента Украины 2019

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Зеленский и Саакашвили рассыпались друг другу в комплиментах: в чем суть

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал лидера партии "Рух нових сил", бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили "защитником демократии Украины в Европе", а тот отметил, что Зеленский "не похож ни на одного из кандидатов".

Зеленский похвалил Саакашвили перед голосованием 31 марта в ответ на вопрос одного из журналистов.

"Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом, — я думаю, помощь такого человека понадобится", — заявил кандидат в президенты.

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Зеленский и Саакашвили рассыпались друг другу в комплиментах: в чем суть

Саакашвили опубликовал видео с заявлением Зеленского на своей странице в Facebook.

"Как же он не похож на традиционных политиков. А канал грузинского олигарха, задавая этот вопрос, надеялся, что Зеленский ответит: что вы, какой еще Саакашвили, пусть убирается в свою Грузию, — большинство украинских "политиков" ответили бы именно так!", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины.

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Персоны
Михеил СаакашвилиВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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