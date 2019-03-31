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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський і Саакашвілі розсипалися один одному в компліментах: в чому суть

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Кандидат в президенти Володимир Зеленський назвав лідера партії "Рух Нових сил", колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "захисником демократії України в Європі", а той зазначив, що Зеленський "не схожий ні на одного з кандидатів".

Зеленський похвалив Саакашвілі перед голосуванням 31 березня у відповідь на питання одного з журналістів.

"Я вважаю, що Саакашвілі захищає демократію України в Європі і показує це всіма своїми діями. Я думаю, він серйозний дипломат і консультант для будь-якого кандидата, який стане президентом, - я думаю, допомога такої людини знадобиться", - заявив кандидат в президенти.

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Зеленський і Саакашвілі розсипалися один одному в компліментах: в чому суть

Саакашвілі опублікував відео з заявою Зеленського на своїй сторінці в Facebook.

"Як же він не схожий на традиційних політиків. А канал грузинського олігарха, ставлячи це питання, сподівався, що Зеленський відповість: що ви, який ще Саакашвілі, нехай забирається в свою Грузію, - більшість українських "політиків" відповіли б саме так!" , - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський проголосував на виборах президента України.

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Особи
Міхеїл СаакашвіліВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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