Зеленский и наркотики: Порошенко поставил точку в вопросе

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что не имеет доказательств того, что у кандидата в президенты Владимира Зеленского может быть наркотическая зависимость.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами на НСК "Олимпийский", куда он прибыл для участия в дебатах, на которые его оппонент так и не приехал. По его словам, он никогда не называл Зеленского оскорбительно.

"Относительно возможных обвинений в наркозависимости, я говорил об этом три раза и говорю в четвертый раз: я не имею никаких доказательств, которые бы подтверждали, что Зеленский – наркоман, и поэтому никогда, подчеркиваю, его так не называл", – сказал действующий глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что в случае, если во втором туре победит Зеленский, это будет выбор украинского народа, и он будет его уважать.

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