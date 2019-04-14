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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский и наркотики: Порошенко поставил точку в вопросе

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что не имеет доказательств того, что у кандидата в президенты Владимира Зеленского может быть наркотическая зависимость.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами на НСК "Олимпийский", куда он прибыл для участия в дебатах, на которые его оппонент так и не приехал. По его словам, он никогда не называл Зеленского оскорбительно.

"Относительно возможных обвинений в наркозависимости, я говорил об этом три раза и говорю в четвертый раз: я не имею никаких доказательств, которые бы подтверждали, что Зеленский – наркоман, и поэтому никогда, подчеркиваю, его так не называл", – сказал действующий глава государства.

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Зеленский и наркотики: Порошенко поставил точку в вопросе

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что в случае, если во втором туре победит Зеленский, это будет выбор украинского народа, и он будет его уважать.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
вал Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
Никем не доказано что зеленский не является наркоманом ! Зеленский может быть наркоманом !!! опровергайте ! ткните мне анализы на наркотики...))))) пусть я почувствую себя лгуном и клеветником...)))))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
После того как Зеленский отказался сдать анализы в так называемом VADA,где хотели анализы сфальсифициpовать,Пецка сдал назад...Один евpей хотел наебать дpугого.Не вышло,...бл..
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