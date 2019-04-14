Зеленський і наркотики: Порошенко поставив крапку у питанні

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що не має доказів того, що у кандидата в президенти Володимира Зеленського може бути наркотична залежність.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами на НСК "Олімпійський", куди він прибув для участі в дебатах, на які його опонент так і не приїхав. За його словами, він ніколи не називав Зеленського образливо.

"Щодо можливих звинувачень в наркозалежності, я говорив про це три рази і говорю четвертий раз: я не маю ніяких доказів, які би підтверджували, що Зеленський – наркоман, і тому ніколи, підкреслюю, його так не називав", – сказав діючий глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що в разі, якщо в другому турі переможе Зеленський, це буде вибір українського народу, і він буде його поважати.

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