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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський і наркотики: Порошенко поставив крапку у питанні

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Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що не має доказів того, що у кандидата в президенти Володимира Зеленського може бути наркотична залежність.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами на НСК "Олімпійський", куди він прибув для участі в дебатах, на які його опонент так і не приїхав. За його словами, він ніколи не називав Зеленського образливо.

"Щодо можливих звинувачень в наркозалежності, я говорив про це три рази і говорю четвертий раз: я не маю ніяких доказів, які би підтверджували, що Зеленський – наркоман, і тому ніколи, підкреслюю, його так не називав", – сказав діючий глава держави.

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Зеленський і наркотики: Порошенко поставив крапку у питанні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що в разі, якщо в другому турі переможе Зеленський, це буде вибір українського народу, і він буде його поважати.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
вал Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
Никем не доказано что зеленский не является наркоманом ! Зеленский может быть наркоманом !!! опровергайте ! ткните мне анализы на наркотики...))))) пусть я почувствую себя лгуном и клеветником...)))))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
После того как Зеленский отказался сдать анализы в так называемом VADA,где хотели анализы сфальсифициpовать,Пецка сдал назад...Один евpей хотел наебать дpугого.Не вышло,...бл..
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